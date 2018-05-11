Daniel Alves está fora da Copa do Mundo da Rússia

Daniel Alves está fora da Copa do Mundo. De acordo com o portal Globoesporte.com, o lateral-direito do PSG e da seleção brasileira não terá tempo para se recuperar da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. A constatação foi sustentada pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, que constatou que é impossível o jogador se recuperar em tempo de participar do torneio. Mesmo que daqui a três semanas, prazo estipulado para uma reavaliação, se conclua que a cirurgia não é necessária, ele ainda demoraria pelo menos outras seis semanas para ter condição de treinar normalmente.