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Drama

Daniel Alves está fora da Copa do Mundo da Rússia

Lateral direito não terá tempo suficiente para se recuperar de lesão no joelho direito

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 15:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 15:33
Daniel Alves se machucou em partida contra o Les Hebires Crédito: Damien Meyer/AFP
Daniel Alves está fora da Copa do Mundo. De acordo com o portal Globoesporte.com, o lateral-direito do PSG e da seleção brasileira não terá tempo para se recuperar da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. A constatação foi sustentada  pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, que constatou que é impossível o jogador se recuperar em tempo de participar do torneio. Mesmo que daqui a três semanas, prazo estipulado para uma reavaliação, se conclua que a cirurgia não é necessária, ele ainda demoraria pelo menos outras seis semanas para ter condição de treinar normalmente. 
Daniel Alves se lesionou na partida do Paris Saint-Germain contra o Les Herbiers, na última terça-feira (08), no Stade de France, pela Copa do França. O jogador se machucou aos 36 minutos do segundo tempo. Daniel Alves deixou o gramado com dores no joelho direito e causou preocupação na torcida. 
 

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