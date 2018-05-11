Daniel Alves está fora da Copa do Mundo da Rússia

Daniel Alves está fora da Copa do Mundo. De acordo com o portal Globoesporte.com, o lateral-direito do PSG e da seleção brasileira não terá tempo para se recuperar da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. A constatação foi sustentada pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, que constatou que é impossível o jogador se recuperar em tempo de participar do torneio. Mesmo que daqui a três semanas, prazo estipulado para uma reavaliação, se conclua que a cirurgia não é necessária, ele ainda demoraria pelo menos outras seis semanas para ter condição de treinar normalmente.
Daniel Alves se lesionou na partida do Paris Saint-Germain contra o Les Herbiers, na última terça-feira (08), no Stade de France, pela Copa do França. O jogador se machucou aos 36 minutos do segundo tempo. Daniel Alves deixou o gramado com dores no joelho direito e causou preocupação na torcida.