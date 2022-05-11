D'Alessandro avalia início de Mano Menezes no Internacional

Andrés D’Alessandro pendurou as chuteiras em abril e agora curte as primeiras semanas da sua aposentadoria e aproveita para avaliar o trabalho de Mano Menezes.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
O treinador que chegou recentemente ao Colorado, obteve algumas vitórias, mas tropeçou nos últimos confrontos.
Na visão de D’Alessandro, Mano Menezes tem sido ‘inteligente’ neste início no Internacional.
'Ele chegou e mudou pouca coisa, mas foi inteligente. Começou bem, esperamos que ele continue melhorando’, analisou D’Ale.
'O Inter não perdeu. Obviamente escaparam pontos importantes nas duas últimas rodadas, mas nada que uma semana de treinamento com Mano ele consiga fazer algo diferente’, completou.