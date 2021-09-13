Cuca relembra 2012 e não se apega a título de ‘campeão do turno: 'na fase boa temos de aproveitar tudo'

Cuca quase deu o título brasileiro ao Atlético-MG em 2012. O Galo foi vice-campeão na ocasião, perdendo a taça para o Fluminense. A equipe mineira liderou todo o primeiro turno e levou a honraria simbólica de vencedor da primeira parte do campeonato. Todavia, o "titulo do 1º turno" não teve grande serventia, pois o sonhado troféu não veio.

Com essa lembrança que Cuca comentou que o Atlético-MG terá de de ser cauteloso quanto ao destino do time mineiro nesta edição do Brasileirão, em que é líder, com 42 pontos, ficando próximo de vencer o primeiro turno novamente, com um jogo ainda por fazer.