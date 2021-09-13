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Cuca relembra 2012 e não se apega a título de ‘campeão do turno: 'na fase boa temos de aproveitar tudo'

O técnico do Galo quer foco total do time no segundo turno para se manter firme na briga pelo título nacional...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 10:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2021 às 10:10
Cuca quase deu o título brasileiro ao Atlético-MG em 2012. O Galo foi vice-campeão na ocasião, perdendo a taça para o Fluminense. A equipe mineira liderou todo o primeiro turno e levou a honraria simbólica de vencedor da primeira parte do campeonato. Todavia, o "titulo do 1º turno" não teve grande serventia, pois o sonhado troféu não veio.
Com essa lembrança que Cuca comentou que o Atlético-MG terá de de ser cauteloso quanto ao destino do time mineiro nesta edição do Brasileirão, em que é líder, com 42 pontos, ficando próximo de vencer o primeiro turno novamente, com um jogo ainda por fazer.
O Atlético-MG está com sete pontos de vantagem em relação ao Palmeiras e oito de frente para o Flamengo, terceiro colocado. Confira no vídeo o que disse o treinador do Galo. O treinador alvinegro adotou um discurso cauteloso sobre a conquista do título nacional-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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