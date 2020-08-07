Cuca minimiza problemas com Peres em sua última passagem pelo Santos: 'Máximo respeito'

Cuca minimizou os problemas de relacionamento que teve com o presidente José Carlos Peres na sua última passagem, entre julho e dezembro de 2018. De volta ao Peixe menos de dois anos depois, ainda na gestão de Peres, que se encerra neste ano, o treinador mencionou o seu respeito pelo mandatário santista.

– Foram problemas pequenos, sempre tive máximo respeito pelo presidente, a figura máxima. Venho para ajudar o Santos, vai ser bom para mim. Preciso fazer trabalho bom e estou determinado – disse na entrevista coletiva virtual que marcou a sua apresentação, nesta sexta-feira (07).De acordo com o técnico, os seus atritos se deram mais pelos locais dos jogos, que Cuca acreditava que deveriam acontecer mais na Vila Belmiro, enquanto presidente crê necessidade em dividir os mandos entre Baixada Santista e Capital.

– Os problemas foram mais em relação ao jogo, ao local do jogo. Eu achava que poderiam ser aqui, enfim – afirmou.

Em uma autoavaliação, Alexi Stival considerou que amadureceu no intervalo em que esteve fora do clube.