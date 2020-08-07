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Cuca minimiza problemas com Peres em sua última passagem pelo Santos: 'Máximo respeito'

Treinador diz que amadureceu desde que deixou o Peixe: 'Cada ano é de amadurecimento'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2020 às 19:03

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 19:03

Cuca minimizou os problemas de relacionamento que teve com o presidente José Carlos Peres na sua última passagem, entre julho e dezembro de 2018. De volta ao Peixe menos de dois anos depois, ainda na gestão de Peres, que se encerra neste ano, o treinador mencionou o seu respeito pelo mandatário santista.
– Foram problemas pequenos, sempre tive máximo respeito pelo presidente, a figura máxima. Venho para ajudar o Santos, vai ser bom para mim. Preciso fazer trabalho bom e estou determinado – disse na entrevista coletiva virtual que marcou a sua apresentação, nesta sexta-feira (07).De acordo com o técnico, os seus atritos se deram mais pelos locais dos jogos, que Cuca acreditava que deveriam acontecer mais na Vila Belmiro, enquanto presidente crê necessidade em dividir os mandos entre Baixada Santista e Capital.
– Os problemas foram mais em relação ao jogo, ao local do jogo. Eu achava que poderiam ser aqui, enfim – afirmou.
Em uma autoavaliação, Alexi Stival considerou que amadureceu no intervalo em que esteve fora do clube.
– Cada ano é de amadurecimento, como ser humano e profissional. Foi muito bom essa parada, a gente reflete muito, entende e sabe que ser humano só sai dessa se for mais parceiro do próprio ser humano. Estamos todos envolvidos nessa pandemia, tudo muito estranho – pontuou.

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