Cuca lamenta empate mesmo com boa atuação: 'Saímos tristes'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos poderia ter ganho e sai com um gosto amargo após o empate contra p Botafogo, por 0 a 0, no Engenhão. Essa é a visão do técnico Cuca, que comentou sobre a boa atuação do Peixe mesmo com o empate fora de casa. Para ele, o elenco e comissão técnica saem tristes com o resultado.

- Jogo muito bem jogado da nossa parte. Jogo controladíssimo, com posse de bola, com movimentações interessantes, bonitas, envolvendo adversário e criando muitas chances, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Mais de 20. Saímos tristes por deixar dois pontos aqui - afirmou.

O técnico também comentou sobre a atuação do meio-campo santista, que mostrou melhora principalmente após o empate contra o Olimpia, na Vila Belmiro, pela Libertadores. Contra o Bota, Pituca, Sánchez e Jean Mota formaram o meio titular.