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Cuca lamenta empate mesmo com boa atuação: 'Saímos tristes'

Técnico do Peixe valorizou a boa atuação do time, mas lamentou as várias chances perdidas e comentou sobre o bom rendimento do setor de meio-campo na partida...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 21:53

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 21:53
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos poderia ter ganho e sai com um gosto amargo após o empate contra p Botafogo, por 0 a 0, no Engenhão. Essa é a visão do técnico Cuca, que comentou sobre a boa atuação do Peixe mesmo com o empate fora de casa. Para ele, o elenco e comissão técnica saem tristes com o resultado.
- Jogo muito bem jogado da nossa parte. Jogo controladíssimo, com posse de bola, com movimentações interessantes, bonitas, envolvendo adversário e criando muitas chances, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Mais de 20. Saímos tristes por deixar dois pontos aqui - afirmou.
O técnico também comentou sobre a atuação do meio-campo santista, que mostrou melhora principalmente após o empate contra o Olimpia, na Vila Belmiro, pela Libertadores. Contra o Bota, Pituca, Sánchez e Jean Mota formaram o meio titular.
- Jogamos com dois meias, tivemos mais criatividade, mais jogo pelo meio. Arthur Gomes fez uma grande partida. Faltou fazer o gol. Se faz o gol, coroa uma atuação tão bela como a de hoje. Empate deixa uma dúvida mesmo com essa atuação. Procuro diferenciar resultado 0 concluiu.

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