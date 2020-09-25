Cuca admite que Santos poderia evitar sofrimento contra o Delfín, mas afirma: 'Importante é a vitória'

Crédito: Twitter/Santos

O Santos venceu o Delfin (EQU) por 2 a 1, nesta quinta-feira (24), pela quarta rodada do grupo G da Conmebol Libertadores, no estádio Jocay, em Manta, mas passou por um momento difícil no segundo tempo e quase deixou o resultado escapar, quando sofreu o empate aos 29 minutos da etapa complementar, mesmo com um jogador a mais.

Em entrevista coletiva virtual, após a partida, o técnico Cuca admitiu que o sofrimento nos minutos finais poderia ser evitado, mas destacou os três pontos conquistados fora de casa.

– Importante de hoje é a vitória. Jogo muito bem jogado dentro do possível, mas poderíamos ter aproveitado as chances. Não precisávamos sofrer – afirmou o técnico.A avaliação do professor quanto ao desempenho dos seus comandados foi positiva, embora a ressalva sobre o poder de fogo. Cuca entende que o time santista poderia aproveitar algumas oportunidades de gol que acabaram sendo desperdiçadas.

– Jogo muito bem jogado dentro do possível, mas poderíamos ter aproveitado as chances. Não precisávamos sofrer – disse o comandante do Peixe.