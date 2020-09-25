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Cuca admite que Santos poderia evitar sofrimento contra o Delfín, mas afirma: 'Importante é a vitória'

Técnico vê  'boa partida na medida do possível' do Peixe na vitória por 2 a 1, fora de casa, pela Libertadores...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 02:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2020 às 02:11
Crédito: Twitter/Santos
O Santos venceu o Delfin (EQU) por 2 a 1, nesta quinta-feira (24), pela quarta rodada do grupo G da Conmebol Libertadores, no estádio Jocay, em Manta, mas passou por um momento difícil no segundo tempo e quase deixou o resultado escapar, quando sofreu o empate aos 29 minutos da etapa complementar, mesmo com um jogador a mais.
Em entrevista coletiva virtual, após a partida, o técnico Cuca admitiu que o sofrimento nos minutos finais poderia ser evitado, mas destacou os três pontos conquistados fora de casa.
– Importante de hoje é a vitória. Jogo muito bem jogado dentro do possível, mas poderíamos ter aproveitado as chances. Não precisávamos sofrer – afirmou o técnico.A avaliação do professor quanto ao desempenho dos seus comandados foi positiva, embora a ressalva sobre o poder de fogo. Cuca entende que o time santista poderia aproveitar algumas oportunidades de gol que acabaram sendo desperdiçadas.
– Jogo muito bem jogado dentro do possível, mas poderíamos ter aproveitado as chances. Não precisávamos sofrer – disse o comandante do Peixe.
Marinho e Jean Mota marcaram os gols santistas, com Rojas anotando o único tento dos equatorianos. Com vitória longe dos seus domínios, o Santos segue na liderança da sua chave, com 10 pontos, e invicto. Um empate contra o Olimpia (PAR), na próxima quinta-feira (02), fora de casa, já garante o Alvinegro nas oitavas de final da competição sul-americana.

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