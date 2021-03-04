Cruzeiro tem noite ruim e sai derrotado do Mineirão pela Caldense

O Cruzeiro fez outra partida ruim e foi derrotado pela Caldense por 1 a 0, gol de Amarildo, na noite desta quarta-feira, 3 de março, no Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O resultado deixou o time de Poços de Caldas na vice-liderança da competição, com quatro pontos, enquanto a equipe celeste está com um ponto, ocupando a nona colocação. Foi o primeiro triunfo da Veterana sobre a Raposa em BH após 26 anos de jejum, sendo o segundo no Mineirão em toda a história. O duelo foi mais uma jornada sem brilho, inspiração do Cruzeiro que parece ainda não ter deixado a temporada 2020 para trás, com pouca força ofensiva e muitos erros de posicionamento e na defesa. A Caldense mostrou ter um time que pode brigar pelas primeiras posições e uma das vagas nas semifinais do Estadual. Saiu atrás no placar outra vez Com menos de 10 minutos de jogo, o torcedor viu o Cruzeiro levar um gol e ter de buscar o resultado, aumentando a pressão sobre a equipe pelo resultado positivo. Em um erro no meio de campo, Amarildo saiu na cara de Fábio e abriu o marcador no Mineirão. Muitos erros de passes O Cruzeiro tinha muitas dificuldades em construir jogadas e errava passes no meio de campo, o que criava espaços para os contra-ataques da Caldense. Ataque sem força novamente A parte ofensiva da Raposa não cria, não agride, facilitando o trabalho da defesa rival. A Caldense ficava muito à vontade, pois estava melhor posicionada e conseguia com frequência achar espaços para contra-ataques. Pottker mais uma vez não conseguia concluir nenhuma jogada e Airton pode ser uma alternativa para revitalizar o jogo pelos lados. Felipe Augusto pouco produziu, o que afetou diretamente o desempenho de Sobis. Repeteco da Série B O Cruzeiro não consegue se impor jogando em casa, mesmo no Campeonato Mineiro. Não ter boa atuação em seu estádio foi uma tônica na Série B de 2020, algo que se repete na temporada de 2021. O aproveitamento na segunda divisão nacional foi de apenas 50 % dos pontos conquistados. É início de trabalho, mas Conceição pode fazer algumas intervenções O técnico do Cruzeiro está construindo um time. Mas, alguns nomes precisam ser revisados, como William Pottker e Felipe Augusto, que não podem ser titulares sem que Airton seja testado. Marcinho vai precisar de mais bola se quiser manter a posição. Ele ainda não conseguiu fazer o meio de campo jogar. Próximos jogos A Caldense terá pela frente o Patrocinense em Poços de Caldas, no sábado, 6 de março, às 19h. Já a Raposa encara a URT, no mesmo dia, só que às 21h. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRUZEIRO 0 X 1 CALDENSEData: 3 de março de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte(MG)Árbitro: Ronei Cândido AlvesAssistentes: Samuel Henrique Soares Silva e Guilherme Dias CamiloCartões amarelos: Eduardo Brock (CRU), Alan Ruschel (CRU), Manoel (CRU), Dênis (CAL) e João Paulo (CAL), Danilo Belão (CAL) e William PottkerCartões vermelhos:-Gol: Amarildo, aos 9’-1ºT(0-1) CRUZEIRO(Técnico: Felipe Conceição)​Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Ramon e Alan Ruschel(Matheus Pereira, aos 26’-2ºT); Matheus Neris (Adriano-intervalo), Matheus Barbosa (Thiago, aos 19’-2ºT) e Marcinho (Claudinho-intervalo); Felipe Augusto (Airton, aos 25’-2ºT), William Pottker e Rafael Sobis. CALDENSE (Técnico: Marcus Grippi)​João Paulo; Danilo Belão, Jonathan Costa, Morais e Verrone; Lucas Silva e Gabriel Tonini (Guilherme Martins, aos 38’-2ºT); Rafael Peixoto (Dênis, aos 14’-2ºT), David Lazari (Rincón aos 38’-2ºT) e Bruno Oliveira; Amarildo (Guilherme Eulálio, aos 30’-2ºT)