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Cruzeiro: Ronaldo pede mudanças no acordo para concluir compra da SAF e sugere recuperação judicial

Gestor da Raposa se posicionou de forma oficial e pressionou o Conselho Deliberativo a aceitar a cessão das Tocas I e II para a SAF...
LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2022 às 22:20

Publicado em 15 de Março de 2022 às 22:20

O temor de que Ronaldo poderia desistir de comprar o Cruzeiro fez crescer a expectativa dos torcedores pelo pronunciamento do ex-jogador na noite desta terça-feira, em live no seu canal na plataforma Twitch. Durante um pouco mais de meia hora, Ronaldo explicou a situação que envolve a aquisição definitiva das ações da SAF do clube.
>>> Cristiano Ronaldo sofre com memes após eliminação do Manchester United na Champions; confira
O gestor cruzeirense voltou a pedir ao Conselho Deliberativo a aprovação da mudança no contrato de compra, passando para a SAF as Tocas da Raposa I e II, a fim de ter garantias de que as dívidas tributárias da associação coloquem em risco os centros de treinamento, como um possível confisco para quitar dívidas de impostos. - Estamos negociando os termos para a compra definitiva da SAF. A reunião foi muito boa e tivemos um bom entendimento de que as medidas que estamos apresentando são as melhores opções para o futuro do clube - disse.
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