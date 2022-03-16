Cruzeiro: Ronaldo pede mudanças no acordo para concluir compra da SAF e sugere recuperação judicial

O temor de que Ronaldo poderia desistir de comprar o Cruzeiro fez crescer a expectativa dos torcedores pelo pronunciamento do ex-jogador na noite desta terça-feira, em live no seu canal na plataforma Twitch. Durante um pouco mais de meia hora, Ronaldo explicou a situação que envolve a aquisição definitiva das ações da SAF do clube.

O gestor cruzeirense voltou a pedir ao Conselho Deliberativo a aprovação da mudança no contrato de compra, passando para a SAF as Tocas da Raposa I e II, a fim de ter garantias de que as dívidas tributárias da associação coloquem em risco os centros de treinamento, como um possível confisco para quitar dívidas de impostos. - Estamos negociando os termos para a compra definitiva da SAF. A reunião foi muito boa e tivemos um bom entendimento de que as medidas que estamos apresentando são as melhores opções para o futuro do clube - disse.