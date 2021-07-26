Cruzeiro pode ficar sem Lucas Ventura e Rhodolfo para o duelo contra o Londrina

A escalação do Cruzeiro poderá ter alterações para o duelo da Raposa de sexta-feira, 30 de julho, contra o Londrina, pela 15ª rodada da Série B. O volante Lucas Ventura sofreu uma entorse no tornozelo direito e o zagueiro Rhodolfo teve detectado um edema na panturrilha direita. Ambos já iniciaram o tratamento na Toca da Raposa II e são dúvidas para a partida diante dos paranaenses. Para a vaga de Rhodolfo, o técnico Mozart Santos pode optar por Léo Santos, caso queira manter o esquema com três zagueiros, formando uma zaga dom Ramon e Eduardo Borck. Já no lugar de Lucas Ventura, o treinador terá de escolher entre Flávio, Ariel Cabral, Adriano e Matheus Neris, que nem foi relacionado pelo técnico desde que chegou ao time celeste. Com os problemas de Lucas Ventura e Rhofolfo, o departamento médico do Cruzeiro tem trabalho extra, já que está tratando de Weverton e Henrique, enquanto Geovane está recuperado de lesão muscular na coxa, iniciando a transição para o campo.