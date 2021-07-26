Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cruzeiro pode ficar sem Lucas Ventura e Rhodolfo para o duelo contra o Londrina

O clube azul informou que ambos estão com problemas físicos e viraram dúvidas...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 18:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2021 às 18:55
Crédito: Rhodolfo pode ser desfalque na Raposa contra o Londrina e preocupa o técnico Mozart- Santos-(Bruno Haddad/Cruzeiro
A escalação do Cruzeiro poderá ter alterações para o duelo da Raposa de sexta-feira, 30 de julho, contra o Londrina, pela 15ª rodada da Série B. O volante Lucas Ventura sofreu uma entorse no tornozelo direito e o zagueiro Rhodolfo teve detectado um edema na panturrilha direita. Ambos já iniciaram o tratamento na Toca da Raposa II e são dúvidas para a partida diante dos paranaenses. Para a vaga de Rhodolfo, o técnico Mozart Santos pode optar por Léo Santos, caso queira manter o esquema com três zagueiros, formando uma zaga dom Ramon e Eduardo Borck. Já no lugar de Lucas Ventura, o treinador terá de escolher entre Flávio, Ariel Cabral, Adriano e Matheus Neris, que nem foi relacionado pelo técnico desde que chegou ao time celeste. Com os problemas de Lucas Ventura e Rhofolfo, o departamento médico do Cruzeiro tem trabalho extra, já que está tratando de Weverton e Henrique, enquanto Geovane está recuperado de lesão muscular na coxa, iniciando a transição para o campo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Testemunhas contaram à PM que a carreta estava quebrada e parada no local desde a última sexta-feira (24); não havia sinalização no local indicando a sitação
Motociclista morre ao bater em carreta parada em rodovia no Norte do ES
Itens da cesta básica no supermercado
Escala 6x1: a folga que nunca chega e o direito de existir além do trabalho
Versão digital do título de eleitor, e-Título pode ser baixado até o dia anterior à votação
Eleitor tem menos de 10 dias para tirar ou regularizar título

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados