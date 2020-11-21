Cruzeiro e Marquinhos Gabriel se entendem e rescindem o contrato

O Cruzeiro comunicou que fez a rescisão do contrato com o meia Marquinhos Gabriel. O jogador já havia pedido para ficar de fora de alguns jogos e queria acertar sua saída do clube. Outro fator que contribuiu para deixar a Raposa é não constar nos planos de Felipão para a sequência da Série B. O vínculo de Marquinhos Gabriel no Cruzeiro iria até 2021. -O Cruzeiro Esporte Clube informa que chegou a um acordo com o atleta Marquinhos Gabriel para a rescisão do vínculo profissional entre as partes. O Clube agradece ao jogador pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira. - disse o Cruzeiro em nota Marquinhos Gabriel fez parte do time que rebaixou o Cruzeiro à Série B. No início do ano foi foi emprestado ao Athletico-PR, onde teve pouco sucesso. Ao voltar para o time azul, fez apenas quatro jogos, sem mostrar bom rendimento. Por fim, como tinha pendências financeiras com o Cruzeiro, decidiu acertar as contas e buscar outras equipes.Ele recebeu sondagens de clubes da Série A antes mesmo de rescindir com a Raposa.