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futebol

Cruzeiro confirma empréstimo do atacante Bruno José ao Guarani

O jogador fica no /bugre até o fim da segunda divisão nacional ...
LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2022 às 19:39

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 19:39

O Cruzeiro confirmou o empréstimo do atacante Bruno José ao Guarani. A Raposa não contará com o jogador para a Série B deste ano. Guarani, Cuiabá e Coritiba disputavam o jogador, mas o Bugre Campineiro conseguiu superar os rivais e acertou com o jogador de 24 anos até o fim da segunda divisão nacional. O Coxa era o favorito para fechar com o atleta, mas o staff de Bruno preferiu as bases salariais oferecidas pelo Guarani, que dá como certo o negócio. O salário de atacante será dividido com a Raposa. Bruno José nem foi relacionado pelo Cruzeiro para a estreia na segundona contra o Bahia. A diretoria do Coritiba disse que o negócio tinha travado nas ultimas 24h, o que deixou o acordo mais distante. O desfecho no fim da tarde desta quinta-feira, 7 de abril, encerrou de vez as tratativas.Bruno José chegou ao Cruzeiro em 2021. Ele foi revelado pelo Internacional, mas não se firmou no Colorado, rodando por outras equipes como Botafogo-SP, CSA e o Brasil de Pelotas antes de acertar com o time mineiro. Na campanha da Raposa na Série B em 2021, Bruno foi um dos poucos destaques. Todavia, perdeu espaço este ano, entrando em campo nove vezes, sendo apenas três jogos como titular. Ele marcou um gol e deu duas assistências. Seu contrato com o Cruzeiro vai até o fim de 2024.
Crédito: BrunoJosévaireforçaroGuaranipoisestavasemespaçonotimeazul-(IgorSales/Cruzeiro

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