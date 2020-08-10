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futebol

Cruzeiro confirma contratação do atacante Arthur Caike

Nome do jogador já foi publicado no BID da CBF. Aos 28 anos, Arthur chega do Al Shabab, dos Emirados Árabes e ficará na Raposa por empréstimo até o fim da Série B...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 19:30

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 19:30

Crédito: Arthur é mais um reforço da Raposa para buscar o retorno à elite do Brasileirão-(Divulgação/Felipe Oliveira
O Cruzeiro anunciou, nesta segunda-feira, a contratação de um reforço para o ataque da Raposa. O atacante Arthur Caike, de 28 anos, que estava Al Shabab, dos Emirados Árabes, chega à Toca da Raposa por empréstimo.
O jogador já teve o seu nome registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está legalmente liberado para atuar pelo time celeste. O contrato é até o fim da Série B, em janeiro de 2021.
Natural de Barbalha, interior do Ceará, Arthur Caike começou sua carreira em equipes do Sul do Brasil, como como Iraty-PR, Londrina EC, Paraná Clube, Coritiba e Figueirense. Conta ainda em seu currículo com passagens pelo Flamengo, Atlético-GO, Santa Cruz, Chapecoense e Bahia.
Arthur Caíke foi um nome pedido pelo técnico Enderson Moreira. A chegada do atacante não encerra a busca cruzeirense por mais alguns atletas experientes para jogar a Série B 2020/2021. Foi justamente no time baiano que o atacante trabalhou com Enderson. Ele foi titular da equipe então comandada pelo hoje técnico cruzeirense. Arthur Caíke teve boas passagens pela Chapecoense, em 2017, sendo vendido para o Al Shabab em seguida. Depois, voltou ao Brasil em 2019, e agora defenderá a Raposa. Ele ainda precisará de um tempo para recondicionamento físico até poder estar apto a estrear com a camisa azul.
ARTHUR CAIKENome completo: Arthur Caike do Nascimento CruzData e local de nascimento: 15/06/1992 (Barbalha-CE)Posição: AtacanteClubes: Iraty-PR (2010-2011), Londrina (2012, 2014 e 2015), Paraná Clube (2012), Coritiba (2013), Figueirense (2013), Flamengo (2014), Atlético-GO (2015), Santa Cruz (2016), Chapecoense (2017-2018), Bahia (2019-2020), Al Shabab (2019-2020) e Cruzeiro (desde 08/2020)Títulos: Campeonato Baiano (2019), Campeonato Catarinense (2017), Campeonato Pernambucano (2016), Copa do Nordeste (2016) e Campeonato Paranaense (2013 e 2014)

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