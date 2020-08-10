Cruzeiro confirma contratação do atacante Arthur Caike

Crédito: Arthur é mais um reforço da Raposa para buscar o retorno à elite do Brasileirão-(Divulgação/Felipe Oliveira

O Cruzeiro anunciou, nesta segunda-feira, a contratação de um reforço para o ataque da Raposa. O atacante Arthur Caike, de 28 anos, que estava Al Shabab, dos Emirados Árabes, chega à Toca da Raposa por empréstimo.

O jogador já teve o seu nome registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está legalmente liberado para atuar pelo time celeste. O contrato é até o fim da Série B, em janeiro de 2021.

Natural de Barbalha, interior do Ceará, Arthur Caike começou sua carreira em equipes do Sul do Brasil, como como Iraty-PR, Londrina EC, Paraná Clube, Coritiba e Figueirense. Conta ainda em seu currículo com passagens pelo Flamengo, Atlético-GO, Santa Cruz, Chapecoense e Bahia.

Arthur Caíke foi um nome pedido pelo técnico Enderson Moreira. A chegada do atacante não encerra a busca cruzeirense por mais alguns atletas experientes para jogar a Série B 2020/2021. Foi justamente no time baiano que o atacante trabalhou com Enderson. Ele foi titular da equipe então comandada pelo hoje técnico cruzeirense. Arthur Caíke teve boas passagens pela Chapecoense, em 2017, sendo vendido para o Al Shabab em seguida. Depois, voltou ao Brasil em 2019, e agora defenderá a Raposa. Ele ainda precisará de um tempo para recondicionamento físico até poder estar apto a estrear com a camisa azul.