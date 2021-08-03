Cruzeiro aprova mudança no seu estatuto e vai virar clube-empresa

Crédito: A maioria dos conselheiros votaram a favor de fazer do Cruzeiro uma entidade empresarial-(Igor Sales/Cruzeiro

Os membros do Conselho Deliberativo do Cruzeiro aprovaram, em assembleia nesta terça-feira, 3 de agosto, o projeto de clube-empresa (Sociedade Anônima do Futebol), que permitirá fazer do clube uma entidade empresarial, assim tendo como buscar investidores que queiram aportar recursos no clube. Foram 217 votos a favor, cinco contra e um nulo sobre a matéria, que altera a estrutura do clube. A reunião trouxe outra novidade que foi a assinatura de contrato com a empresa XP Investimentos, que será responsável pela captação de recursos para o projeto de clube-empresa. Houve a formação de uma comissão que irá acompanhar o processo de formação do Cruzeiro como clube-empresa. Seguintes conselheiros farão parte da comissão: -Alvimar de Oliveira Costa-Bruno Oliveira-Regis Campos-Alexandre Azevedo-Paulo Henrique Pentagna Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, falou da aprovação do projeto do clube-empresa. - Já queríamos dar este passo que o Cruzeiro prevê. A aprovação mostra que o conselho está em sintonia, praticamente unânime, em sintonia com a torcida. Estamos muito felizes. Mostra para o investidor que o Cruzeiro está caminhando para um lado só. Todo mundo sabe que as empresas parceiras que estão com a gente, não iriam se juntar se fosse algo sério. O que foi aprovado

Um memorando de 13 páginas, de 31 de julho, apresentou a crise financeira do clube, com dívidas, atrasos de salários e outros compromissos não cumpridos, que geram punições econômica e esportivas, que podem ser solucionados com a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). -A PL nº 5516/2019 terá uma grande importância e será essencial para o reerguimento de um Cruzeiro, de forma sólida e estável. Assim, é de extrema importância a aprovação do presente tema devido ao cenário exposto, demonstrando ao mercado que o Cruzeiro encontra-se pronto. Com SAF devidamente constituída, aceleramos o processo e o recebimento de propostas de possíveis investidores - dizia o documento, explicando que a "Associação Cruzeiro" terá 100% do capital social da SAF Cruzeiro, mas poderá ser vendido até 49% do capital a "eventuais investidores", com base na avaliação de uma multinacional. Os direitos sobre atletas e propriedade intelectual serão também avaliados para serem inseridos no "valor de mercado". -A Associação Cruzeiro será detentora de 100% do capital social da SAF Cruzeiro, capital este devidamente integralizado com seus ativos intangíveis, como por exemplo, seus direitos desportivos e propriedade intelectual, que estão sendo avaliados economicamente para a referida integralização, excluindo-se o patrimônio constituído pelos imóveis do clube. Cada detentor de ação terá direito a um voto nas assembleias, participação na distribuição de lucros e do acervo remanescente da companhia. Segundo o artigo sétimo, "é vedada a participação no capital social da Companhia de pessoa ou sociedade que participe, direta ou indiretamente, de outra Sociedade Anônima do Futebol no Brasil". Como será a administração da Raposa em formato de empresa

O edital publicado pelo clube detalha como será a composição da diretoria da Associação, que terá de ter pelo menos quatro membros, todos com mandato unificado de três anos, sendo possível uma reeleição. Os quatro membros são: -um diretor presidente (CEO)-um diretor financeiro,-um diretor de futebol-um diretor de marketing. A escolha dessa diretoria, deve optar por profissionais capacitados, experientes, com reputação ilibada e que atendam às qualificações necessárias para os cargos por eles ocupados. Esses profissionais terão metas a cumprir com os administradores, com consequências e medidas aplicáveis em caso de não serem atingidas. O novo formato ainda terá um conselho de administração, responsável pela gestão junto com a diretoria. -Será composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, residentes ou não no Brasil, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 03 (três) anos, admitida a reeleição - diz o edital.O Conselho de Administração deverá sempre se pronunciar sobre: -eleição dos membros da Diretoria, atribuindo as respectivas funções aos cargos do organograma da Companhia;

-aprovação, previamente à sua celebração, de contratos entre a Companhia e qualquer de seus acionistas ou sociedades que sejam controladoras destes, sejam por eles controladas ou estejam sob seu controle comum;

-aquisições ou vendas de ativos da Companhia fora do curso normal dos negócios;

-aprovação da alienação e da constituição de ônus reais sobre bens do ativo permanente;

-deliberação sobre a emissão de debêntures, bônus de subscrição e notas promissórias para colocação pública, nos termos da legislação em vigor;-aprovação de empréstimos e/ou financiamentos a serem tomados pela Companhia em valor superior a R$ [500.000,00 (quinhentos mil reais)] mensais em qualquer período de 12 (doze) meses;

-celebração de contratos pela Companhia em valor superior a R$[500.000,00 (quinhentos mil reais)] mensais em qualquer período de 12 (doze) meses;

-escolha dos auditores independentes da Companhia, obrigatoriamente reconhecida pela sua capacidade e qualidade da prestação de serviços.-concessão de garantias pela Companhia, ficando vedadas as garantias em favor de terceiros, inclusive acionistas;

-aprovação do Manual de Governança da Companhia, compreendendo: Código de Conduta Ética e Compliance da Companhia e políticas e normas internas que venham a ser adotadas pela Companhia relacionadas ou que façam referência à sua governança. O documento ainda trata que, "enquanto o Cruzeiro Esporte Clube for titular de ações ordinárias da classe A (da SAF) correspondentes a pelo menos 10% (dez por cento) do capital social votante, a aprovação das seguintes matérias dependerá necessariamente do seu voto afirmativo: -alienação, oneração, cessão, conferência, doação ou disposição de qualquer bem imobiliário ou de direito de propriedade intelectual conferido pelo Cruzeiro

-qualquer ato de reorganização societária ou empresarial envolvendo a Companhia, como fusão, cisão, incorporação de ações, incorporação de outra sociedade ou trespasse;

-dissolução, liquidação e extinção da Companhia;

-pedido de recuperação judicial ou de autofalência da Companhia;-participação em competição desportiva"

Enquanto o Cruzeiro for titular de ações ordinárias em qualquer quantidade, a aprovação de alguns assuntos dependerá de voto positivo do clube: -alteração da denominação social da Companhia;

-modificação dos signos identificativos da equipe de futebol profissional explorada pela Companhia, incluindo, símbolo, brasão, marca, alcunha, hino e cores;

-utilização de estádio ou arena, em caráter permanente, distinto daquele utilizado pelo Cruzeiro Esporte Clube antes da constituição da Companhia;-mudança da sede da Companhia para outro município;