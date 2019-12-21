Cruzadinha sobre o Flamengo ajuda o torcedor a testar os conhecimentos

Os apaixonados pelo futebol podem fazer um teste para verificar os conhecimentos sobre o Flamengo, que está no Catar para a partida que pode lhe dar o título mundial na tarde deste sábado (21) contra o Liverpool. A Gazeta preparou a cruzadinha abaixo sobre a Libertadores, campeonato que credenciou o time para a disputa do Mundial. O Rubro-Negro apresentou um excelente rendimento durante o ano, ganhando também os campeonatos Brasileiro e Carioca. Veja se você está por dentro das informações sobre o time.