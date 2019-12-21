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Cruzadinha sobre o Flamengo ajuda o torcedor a testar os conhecimentos

Time carioca ganhou os campeonatos Brasileiro, Carioca, Libertadores e tem chances de ser campeão mundial. O Rubro-Negro disputa  o título contra o Liverpool neste sábado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2019 às 11:42

Publicado em 21 de Dezembro de 2019 às 11:42

Em grande fase, Gabigol comemora gol do Flamengo  Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Os apaixonados pelo futebol podem fazer um teste para verificar os conhecimentos sobre o Flamengo, que está no Catar para a partida que pode lhe dar o título mundial na tarde deste sábado (21) contra o Liverpool. A Gazeta preparou a cruzadinha abaixo sobre a Libertadores, campeonato que credenciou o time para a disputa do Mundial. O Rubro-Negro apresentou um excelente rendimento durante o ano, ganhando também os campeonatos Brasileiro e Carioca.  Veja se você está por dentro das informações sobre o time. 
Clique em um quadrado da cruzadinha para ver a dica e dar a resposta. 

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