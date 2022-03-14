Criticado no Fluminense, Caio Paulista diz: 'Não há nada e nem ninguém para me desmotivar'

Um dos jogadores mais questionados pela torcida do Fluminense ao longo dos últimos meses, o atacante Caio Paulista publicou uma mensagem motivacional nas redes sociais. Ele foi um dos titulares no empate do Tricolor com o Boavista por 0 a 0 no último sábado, pela 11ª rodada da Taça Guanabara, mas não teve uma boa atuação, o que aumentou as críticas.- Não há nada e nem ninguém para me desmotivar! Sempre na luta!!! - escreveu o jogador.