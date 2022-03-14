Criticado no Fluminense, Caio Paulista diz: 'Não há nada e nem ninguém para me desmotivar'

Um dos jogadores mais questionados pela torcida do Fluminense ao longo dos últimos meses, o atacante Caio Paulista publicou uma mensagem motivacional nas redes sociais. Ele foi um dos titulares no empate do Tricolor com o Boavista por 0 a 0 no último sábado, pela 11ª rodada da Taça Guanabara, mas não teve uma boa atuação, o que aumentou as críticas.- Não há nada e nem ninguém para me desmotivar! Sempre na luta!!! - escreveu o jogador.
Companheiros como André e Nonato comentaram em apoio ao atacante. Reserva no Fluminense de Abel Braga, o jogador chegou a ter destaque no primeiro semestre de 2021 e ficou em alta com a torcida após boas e importantes atuações. No entanto, depois de sofrer uma lesão no músculo adutor da coxa direita e ficar 11 jogos fora, Caio Paulista não voltou a demonstrar o mesmo futebol. Mesmo assim, acabou comprado em definitivo por R$ 7,9 milhões.