Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Criticado no Fluminense, Caio Paulista diz: 'Não há nada e nem ninguém para me desmotivar'
futebol

Criticado no Fluminense, Caio Paulista diz: 'Não há nada e nem ninguém para me desmotivar'

Jogador ganhou uma chance como titular no fim de semana, mas foi mal e vem sendo contestado pela torcida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2022 às 15:23

Publicado em 14 de Março de 2022 às 15:23

Um dos jogadores mais questionados pela torcida do Fluminense ao longo dos últimos meses, o atacante Caio Paulista publicou uma mensagem motivacional nas redes sociais. Ele foi um dos titulares no empate do Tricolor com o Boavista por 0 a 0 no último sábado, pela 11ª rodada da Taça Guanabara, mas não teve uma boa atuação, o que aumentou as críticas.- Não há nada e nem ninguém para me desmotivar! Sempre na luta!!! - escreveu o jogador.
Companheiros como André e Nonato comentaram em apoio ao atacante. Reserva no Fluminense de Abel Braga, o jogador chegou a ter destaque no primeiro semestre de 2021 e ficou em alta com a torcida após boas e importantes atuações. No entanto, depois de sofrer uma lesão no músculo adutor da coxa direita e ficar 11 jogos fora, Caio Paulista não voltou a demonstrar o mesmo futebol. Mesmo assim, acabou comprado em definitivo por R$ 7,9 milhões.
Crédito: CaioPaulistafoititularnoempatecomoBoavistapeloCarioca(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar
Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo
Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados