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Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história da Eurocopa; veja outras curiosidades

Português divide artilharia máxima com Michel Platini, com 9 gols cada...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 17:31

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 17:31

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
A Eurocopa 2021 terá seu pontapé inicial nesta sexta-feira, no Estádio Olímpico de Roma, para o jogo de abertura entre Itália e Turquia, às 16h (de Brasília). A competição, que era para ter sido disputada em 2020 mas que foi adiada por conta da pandemia, terá grandes nomes e um deles, Cristiano Ronaldo, chega para se isolar como maior artilheiro da história do torneio.Com 9 gols marcados em quatro edições diferentes da competição, o atacante português divide a artilharia histórica do torneio com ninguém menos do que o lendário francês Michel Platini, que ao contrário de Cristiano, marcou todos seus gols em apenas uma edição, em 1984.
>> VEJA A TABELA DA EUROCOPA E SIMULE RESULTADOS
Nos preparativos para mais uma edição da Eurocopa, o LANCE! mostra outras curiosidades históricas sobre o segundo maior torneio de seleções do futebol mundial. Confira!EUROCOPA 2021 TERÁ 11 SEDESA edição 2021 (que seria 2020) tem a temática comemorativa dos 60 anos de história da competição. Por conta desta data marcante, a Uefa decidiu que 11 países diferentes seriam sedes dos jogos, são eles: Inglaterra (Wembley), Holanda (Amsterdã Arena), Azerbaijão (Estádio Olímpico de Baku), Romênia (Arena Nationala), Hungria (Puskás Arena), Dinamarca (Parken Stadium), Escócia (Hampden Park), Allianz Arena (Alemanha), Itália (Estádio Olímpico de Roma), Rússia (Gazprom Arena) e Espanha (Estadio La Cartuja).
MAIOR GOLEADAA vitória mais acachapante da história da Eurocopa aconteceu na edição de 2000. Nas quartas de finais, a Holanda aplicou um sonoro 6 a 1 na Iugoslávia, com uma atuação memorável de Kluivert, autor de três gols na partida, e de Overmars, que marcou duas vezes. Govedarica, contra, completou a goleada.
JOGOS SEM SOFRER GOLSOs goleiros merecem seu destaque. Dois gigantes da posição dividem o título de mais jogos sem sofrer gols na competição: Edwin Van der Sar e Iker Casillas. O holandês e o espanhol ficaram sete jogos sem sofrer gols, respectivamente.
APENAS 3 SELEÇÕES FORAM CAMPEÃS EM CASANa última edição da competição, em 2016, a França teve a chance de conquistar a Eurocopa em Paris, mas esqueceu de combinar com Portugal, que venceu na prorrogação por 1 a 0, gol de Éder. Portugal, em 2004, também teve a chance de conquistar o título em Lisboa, mas foi derrotado pela Grécia, por 1 a 0. Sendo assim, a última seleção a ser campeã jogando em casa foi a própria França, em 1984. Além da seleção francesa, Itália em 1968 e Espanha em 1960.

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