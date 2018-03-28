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No Emílio Nemer

Cristiano fecha o gol e Aracruz bate o Castelo pela Série B

O Dragão venceu por 1 a 0, gol do atacante Gugu, em partida realizada no Estádio Emílio Nemer

Publicado em 28 de Março de 2018 às 20:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 20:26
Se na estreia da Série B o Aracruz sofreu nas mãos do goleiro Felício, do Rio Branco, que fechou o gol no empate em 1 a 1, no último sábado, no Estádio do Bambu, nesta quarta-feira (28), o Dragão voltou a ver um goleiro ser protagonista, mas agora a favor. Com uma atuação inspirada na meta de Cristiano, e um gol do atacante Gugu, o time do Norte superou o Castelo por 1 a 0, pela segunda rodada da segundinha, no Estádio Emílio Nemer.
Castelo e Aracruz jogaram no Estádio Emílio Nemer e o Dragão levou a melhor Crédito: Lucas Bitte/Divulgação
O gol da partida saiu aos 8 minutos da segunda etapa, após Sorriso cobrar escanteio pela direita e Gugu testar firme para a meta castelense. O que se viu depois foi uma pressão intensa do time da casa, mas Cristiano apareceu para salvar com pelo menos duas belas defesas. O Castelo ainda acertou uma bola no travessão, aos 42, com João Vitor e ainda reclamou de pênalti e lance de Carlos Vitor, mas o árbitro Felipe Varejão mandou o jogo seguir.
O resultado alçou o Aracruz à liderança da competição, com quatro pontos em duas rodadas. O Dragão, porém, pode ser ultrapassado pelo Estrela, que recebe o Sport-ES, no Sumaré, às 19h30, e também ser alcançado pelo Rio Branco, que encara o Vilavelhense às 20h15, no Kleber Andrade.

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