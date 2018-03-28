Cristiano fecha o gol e Aracruz bate o Castelo pela Série B

Se na estreia da Série B o Aracruz sofreu nas mãos do goleiro Felício, do Rio Branco, que fechou o gol no empate em 1 a 1, no último sábado, no Estádio do Bambu, nesta quarta-feira (28), o Dragão voltou a ver um goleiro ser protagonista, mas agora a favor. Com uma atuação inspirada na meta de Cristiano, e um gol do atacante Gugu, o time do Norte superou o Castelo por 1 a 0, pela segunda rodada da segundinha, no Estádio Emílio Nemer.
O gol da partida saiu aos 8 minutos da segunda etapa, após Sorriso cobrar escanteio pela direita e Gugu testar firme para a meta castelense. O que se viu depois foi uma pressão intensa do time da casa, mas Cristiano apareceu para salvar com pelo menos duas belas defesas. O Castelo ainda acertou uma bola no travessão, aos 42, com João Vitor e ainda reclamou de pênalti e lance de Carlos Vitor, mas o árbitro Felipe Varejão mandou o jogo seguir.
O resultado alçou o Aracruz à liderança da competição, com quatro pontos em duas rodadas. O Dragão, porém, pode ser ultrapassado pelo Estrela, que recebe o Sport-ES, no Sumaré, às 19h30, e também ser alcançado pelo Rio Branco, que encara o Vilavelhense às 20h15, no Kleber Andrade.