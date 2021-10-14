Crespo se despede do São Paulo: 'Saio com a tranquilidade de termos dado sempre o melhor de cada um'

Crédito: Divulgação / Twitter São Paulo

O técnico Hernán Crespo postou um texto de despedida após sair do São Paulo em comum acordo na última quarta-feira (14). Na sua mensagem, o argentino agradeceu a oportunidade de ter trabalhado no clube, onde conquistou o título do Campeonato Paulista, que tirou o clube de uma fila de quase nove anos. - Hoje me despeço do São Paulo agradecendo a toda família são-paulina por todo carinho e apoio neste tempo juntos. Encerra-se uma etapa de muito trabalho, com responsabilidade, compromisso e esforço, tentamos aplicar nossa ideia e proposta de jogo. Saio com a tranquilidade de termos dado sempre o melhor de cada um. Quero agradecer aos jogadores por sua entrega e compromisso - escreveu Crespo.

O treinador fez questão de agradecer também a diretoria são-paulina pela oportunidade e aos profissionais que trabalham diariamente no clube. - Aos dirigentes, por terem me dado a chance de ser parte do São Paulo e de sua história, e pelo grande compromisso e carinho com que me acompanharam, estando sempre à disposição e trabalhando muito duro ao nosso lado. A todas as pessoas que trabalham no clube por nos atenderem e cuidarem de nós com muitíssimo carinho ressaltou.

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> Veja os treinadores brasileiros que estão livres no mercadoPor fim, Crespo agradeceu a torcida do São Paulo e desejou sorte e sucesso para o novo treinador do clube, Rogério Ceni, que estreia já nesta quinta-feira (14), contra o Ceará, às 19h, no Morumbi.