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CR7, Modric e Salah são os finalistas ao prêmio de Melhor do Mundo

A Fifa anunciou, nesta segunda-feira, os indicados. Sem Neymar, o Brasil ficou representado por Marta, que foi indicada ao prêmio de Melhor Jogadora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 15:33

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 15:33

CR7 ganhou a Champions, Modric foi eleito o melhor da Copa e Salah fez campanha história pelo Liverpool Crédito: AFP
A Fifa anunciou, nesta segunda-feira (3), os três jogadores que vão competir ao prêmio de Melhor Jogador do Mundo da temporada 2017/18. Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Mohamed Salah foram os indicados. Neymar e Messi de fora.
O evento contou com a presença de três ex-jogadores: Peter Schmeichel, Sol Campbell e Kanu, além da ex-jogadara Kelly Smith. Além de Neymar e Messi, Griezmann, campeão da Copa do Mundo com a França e da Liga Europa com o Atlético de Madrid, também ficou de fora.
Cristiano Ronaldo foi o campeão da Liga dos Campeões, pelo Real Madrid. Modric foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, por sua campanha com a Croácia, que chegou ao vice-campeonato da competição. Mohamed Salah foi vice-campeão da Liga das Campeões e marcou época no ataque do Liverpool. Entre os ex-jogadores convidados, todos votaram no croata Luka Modric. De acordo com os atletas, a dinastia de CR7 e Messi está próxima de acabar.
MELHOR TÉCNICO
A entidade também anunciou os indicados a melhores técnicos. Zlatko Dalic, vice-campeão da Copa do Mundo, com a Croácia; Didier Deschamps, campeão da competição com a França e Zinedine Zidane, campeão da Liga dos Campeões, com o Real Madrid, foram os indicados.

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