Coutinho não é desejo do Olympique Marseille, diz jornal espanhol

Apesar das especulações, Philippe Coutinho não é um dos objetivos do Olympique de Marseille nesta janela de transferências, segundo o "As". A publicação informa que nunca houve uma aproximação entre as partes para discutir uma possível chegada do brasileiro no clube francês.O clube que agora é dirigido por Jorge Sampaoli fez investimentos no setor do meio-campo com as contratações de Gerson e Guendouzi. Além disso, o salário do atleta culé é inviável para que os franceses banquem na próxima temporada.