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Coutinho não é desejo do Olympique Marseille, diz jornal espanhol

Meio-campista do Barcelona não é objetivo do técnico Jorge Sampaoli, enquanto clube catalão busca alternatva para o brasileiro nesta janela de transferências...
LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 13:08

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 13:08

Crédito: Barcelona busca saída para Coutinho no mercado (Divulgação Twitter/Barcelona
Apesar das especulações, Philippe Coutinho não é um dos objetivos do Olympique de Marseille nesta janela de transferências, segundo o "As". A publicação informa que nunca houve uma aproximação entre as partes para discutir uma possível chegada do brasileiro no clube francês.O clube que agora é dirigido por Jorge Sampaoli fez investimentos no setor do meio-campo com as contratações de Gerson e Guendouzi. Além disso, o salário do atleta culé é inviável para que os franceses banquem na próxima temporada.
O sonho dos torcedores do Marseille, que cogitaram a possibilidade da chegada do brasileiro, desapareceu nas últimas horas. Fontes internas do clube afirmam que esta operação é impossível.
Na imprensa francesa, os jornais apontam que o clube estuda como enquadrar economicamente o brasileiro no plantel. É cogitada a chegada de um patrocinador para ajudar a negociação, mas o atleta deveria reduzir pela metade o seu salário.

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