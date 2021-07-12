Coutinho não é desejo do Olympique Marseille, diz jornal espanhol

Apesar das especulações, Philippe Coutinho não é um dos objetivos do Olympique de Marseille nesta janela de transferências, segundo o "As". A publicação informa que nunca houve uma aproximação entre as partes para discutir uma possível chegada do brasileiro no clube francês.O clube que agora é dirigido por Jorge Sampaoli fez investimentos no setor do meio-campo com as contratações de Gerson e Guendouzi. Além disso, o salário do atleta culé é inviável para que os franceses banquem na próxima temporada.
O sonho dos torcedores do Marseille, que cogitaram a possibilidade da chegada do brasileiro, desapareceu nas últimas horas. Fontes internas do clube afirmam que esta operação é impossível.
Na imprensa francesa, os jornais apontam que o clube estuda como enquadrar economicamente o brasileiro no plantel. É cogitada a chegada de um patrocinador para ajudar a negociação, mas o atleta deveria reduzir pela metade o seu salário.