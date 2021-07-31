Coritiba derruba invencibilidade do Náutico e encosta no líder da Série B

Crédito: (Créditos: Divulgação/Coritiba

O Coritiba colocou fogo de vez na briga pela liderança da Série B. A equipe Coxa Branca venceu o líder até então invicto da competição, Náutico, na noite desta sexta-feira (30), no Couto Pereira, por 3 a 1 e está apenas dois pontos de assumir o primeiro lugar da competição. Os gols dos donos da casa foram marcados pelos atacantes Igor Paixão, Waguininho e Léo Gamalho enquanto o também atacante Matheus Carvalho descontou para o Timbu.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

O triunfo dentro de casa manteve a equipe de Gustavo Morínigo - suspenso para o jogo desta noite e substituído pelo auxiliar Júlio Sérgio - na segunda posição, mas agora com 28 pontos somados em 14 jogos - uma partida a menos que o Timbu. Além de encurtar a distância para o líder, o Coritiba coloca quatro pontos de vantagem para o CRB, primeiro time fora do G4 da Série B.

A derrota em Curitiba pôs fim na sequência de invencibilidade do Náutico - foram 14 jogos sem perder sendo oito vitórias e seis empates - e deixou o Timbu parado nos 30 pontos na competição, com apenas dois pontos na frente da equipe curitibana, que se vencer o jogo atrasado da 4ª rodada contra o Brusque, fora de casa, vai destronar a equipe de Hélio dos Anjos do topo da competição que visa o retorno à elite do futebol brasileiro.

Primeiro tempo:

A primeira boa chance do jogo saiu logo aos oito minutos da partida com os donos da casa. Em jogada pela direita, Robinho cruzou na medida para Léo Gamalho, que testou no canto direito para boa defesa de Alex Alves.

Com 18 minutos o Coritiba chegou novamente com muito perigo. Em mais uma jogada pela direita, Val cruzou para Igor Paixão cabecear livre dentro da área, mas a bola saiu tocando no pé da trave esquerda da meta dos visitantes.

O Náutico chegou pela primeira vez aos 19 minutos e quase abriu o placar com Marciel. O volante aproveita a sobra de uma dividida e chutou colocado da entrada da área e a bola passa raspando a trave de Wilson.

Melhor no jogo, o Coritiba abriu o placar aos 32 minutos. Após linda jogada de Waguininho, Val chutou da entrada da área e carimbou a trave, mas a bola rebateu no goleiro Alex Alves e ficou nos pés de Igor Paixão, que apenas teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes pernambucanas.

Dono da primeira etapa, a equipe Coxa Branca ampliou a vantagem aos 40 minutos. Após ótimo lançamento de Robinho, Waguininho saiu cara a cara com o goleiro Alex Alves e apenas deslocou o arqueiro do Náutico.

Segundo tempo:

O primeiro lance de perigo da etapa complementar saiu aos nove minutos. Val recebeu na entrada da área e soltou uma bomba, mas a bola saiu pela direita da meta pernambucana.

Aos 20 minutos por pouco não saiu um gol de placa no Couto Pereira. Em jogada individual pela esquerda, Igor Paixão colocou Hereda para dançar e chutou buscando o ângulo, mas a bola subiu demais.

Aos 23 minutos o líder da Série B descontou ao placar. Após confusão dentro da área do Coritiba, Matheus Carvalho recebeu a bola, girou em cima de Henrique e chutou rasteiro sem chances para Wilson.

Sem parar de atacar, o Coritiba balançou as redes do Náutico pela terceira vez aos 35 minutos. Em cobrança de falta ensaiada, Igor Paixão recebeu pela direita e cruzou na medida para o centroavante Léo Gamalho testar com força e vencer a defesa do Timbu.

Ainda na briga pelo jogo, o Náutico quase descontou mais uma vez aos 39 minutos. Após briga dentro da área do Coritiba, a bola sobrou da intermediária para Matheus Trindade, que chutou colocado para uma incrível defesa de Wilson.FICHA TÉCNICACORITIBA X NÁUTICO:

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)Data e hora: 30/07/2021 - 20h (de Brasília)Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)​Cartões amarelos: Willian Farias, Natanael, Val, Robinho (CTB); Camutanga, Vinicius, Bryan (NAU)

GOLS: Igor Paixão (32'/1°T) (1-0), Waguininho (40'/1°T) (2-0), Matheus Carvalho (23'/2°T) (2-1), Léo Gamalho (35'/2°T) (3-1)

CORITIBA (Técnico: Júlio Sérgio)

ESCALAÇÃO: Wilson; Natanael (Igor, aos 26/2ºT), Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Val (Bernardo, aos 42/2ºT) e Robinho (Rafinha, aos 26/2ºT); Waguininho, Léo Gamalho (Wellington Carvalho, aos 49/2ºT) e Igor Paixão (Romário, aos 43/2ºT).

NÁUTICO (Técnico: Hélio dos Anjos)