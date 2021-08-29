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futebol

Corinthians vive sua primeira sequência de vitórias com Sylvinho

Timão atingiu três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, algo que ainda não havia acontecido nesta edição, nem mesmo sob o comando do treinador...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 18:58

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 18:58
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians, definitivamente, vive sua melhor fase na temporada, tanto pelo desempenho, quanto pela perspectiva de melhora com os reforços que estão chegando. Tanto é que vive sua primeira sequência de vitórias sob o comando de Sylvinho e a primeira nesta edição do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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No triunfo do último sábado, ao bater o Grêmio por 1 a 0, o Timão atingiu sua terceira vitória consecutiva. Anteriormente já havia superado o Athletico-PR, também por 1 a 0, e o Ceará, por 3 a 1. Com esses resultados, a equipe acabou subindo na tabela e atualmente está na sexta posição, brigando pela Liberta.
Até vencer o Furacão, o Alvinegro ainda não havia conseguido completar uma sequência de vitórias no campeonato. Sempre que vencia uma, empatava ou perdia no confronto seguinte, o que retratava a oscilação do time e a dificuldade em conquistar os resultados diante de adversários da elite.Essa sequência também é inédita para Sylvinho no comando do Corinthians. Desde a sua chegada, há três meses, o time jamais havia estabelecido uma série de vitórias. Ainda que só tenha disputado duas partidas fora do Brasileirão, ambas pela Copa do Brasil (uma derrota e um empate diante do Atlético-GO), a conta para o técnico é relevante a afirmação de seu trabalho.
- Nós vamos em construção. Como dissemos, estamos bem alinhados com toda a diretoria e com a presidência. Nós estamos construindo, vamos de resultado em resultado. É um campeonato difícil, um campeonato complicado. Satisfeito por mais um fim de semana dar alegria para o nosso torcedor, que se alegre como nós, com duas, três vitórias seguidas. Já fazia um tempo que não a tínhamos, estamos trabalhando para isso, mas é um campeonato duro e a vitória vem em meio a um jogo muito complicado, e no detalhe nós conseguimos a vitória, é bom para todos nós e para o nosso torcedor - disse Sylvinho, em entrevista coletiva após a vitória sobre o Grêmio.
E fazia um certo tempo mesmo que o Corinthians não atingia três vitórias consecutivas. A última vez foi entre os dias 6 e 11 de maio, quando o Timão bateu Sport Huancayo-PER (3 a 0), pela Copa Sul-Americana, Novorizontino (2 a 1) e Inter de Limeira (4 a 1), ambos pelo Campeonato Paulista.
Agora, o Corinthians se prepara para tentar conquistar a quarta vitória consecutiva e terá essa possibilidade no dia 7 de setembro, quando recebe o Juventude, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Brasileirão-2021.

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