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futebol

Corinthians vive domingo de expectativa pela liberação de Willian

Arsenal deve definir neste domingo o destino do meia, que tem acordo encaminhado com o Timão. Clube inglês pode liberar por empréstimo ou com uma rescisão contratual...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2021 às 06:00
Crédito: KIRSTY WIGGLESWORTH / POOL / AFP
O torcedor do Corinthians pode ter certeza: este domingo será de enorme expectativa, mas que pode terminar com um final feliz para a chegada de Willian. Isso porque é previsto para esta data a definição da liberação do jogador pelo Arsenal. Segundo apurou o LANCE!, faltaria apenas isso para que ele sacramente sua volta ao clube que o revelou e para o qual torce.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Veja como ficaria o valor de mercado do Timão com os possíveis reforços
Com a janela de transferências para o Brasil se encerrando nesta segunda-feira, o prazo para contratações está cada vez mais curto e se qualquer troca de documentação der errado, o reforço só poderia ser utilizado na próxima janela, ou seja, em 2022. Por isso, este domingo é decisivo para que a vida do jogador seja definida. É o que esperam as partes envolvidas na negociação.
Sem espaço no Arsenal e decepcionado com o projeto do clube inglês, Willian pediu para buscar novos ares, mas no primeiro momento o objetivo era permanecer no futebol europeu. Acontece que nenhuma oferta que chegou em suas mãos agradou e ai o retorno para o Timão passou a ser uma realidade.Depois de receber a proposta com as condições que o Corinthians pode oferecer, o meia se interessou pelo que foi oferecido e as partes encaminharam um acordo que ficou apalavrado. No entanto, apenas o "OK" do jogador não basta. É necessário que o Arsenal decida o que fara com um atleta com o qual em contrato por mais dois anos. Willian já avisou que abre mão de parte do salario, tanto para rescindir o vinculo, quanto por um suposto empréstimo.
​A tendência é que a saída do jogador seja feita por meio do rompimento amigável do contrato, mas não está descartado um empréstimo com divisão de salários entre os clubes. Tudo isso será definido em encontro neste domingo entre os representantes de Willian e do time inglês. Enquanto isso, o Alvinegro aguarda o resultado da reunião para dar início ao processo de regularização.
Se tudo ocorrer conforme o previsto, com a documentação pronta e assinada, o Corinthians deve anunciar a contratação nesta segunda-feira, dois dias antes do aniversário de 111 anos do clube. Pelo jeito, Willian está próximo de chegar como um presentão para a torcida, um dos maiores dos últimos anos.

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