Corinthians terá dois dias de folga antes de iniciar a preparação para pegar o Juventude

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Depois de bater o Grêmio por 1 a 0, fora de casa, no último sábado, o Corinthians terá dois dias de descanso dos trabalhos. Isso porque a próxima partida, contra o Juventude, será apenas no dia 7 de setembro e renderá mais um bom período de treinamentos para o técnico Sylvinho ajeitar o time.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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As folgas do elenco corintiano serão neste domingo e nesta segunda-feira, o que dará aos jogadores um espaço nas atividades para ajudar na recuperação física depois de uma partida difícil, em Porto Alegre, ou seja, com viagem

Vale lembrar que, inicialmente, o duelo com o Juventude estava marcado para acontecer no próximo final de semana, mas foi adiado por conta do jogo "Data Fifa" entre Brasil x Argentina, que será realizado na mesma data, também na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.Sendo assim, a partir de terça-feira a comissão técnica terá um período de seis dias de preparação para a 19ª rodada do Brasileirão-2021. Mais uma semana livre para Sylvinho trabalhar com o grupo e aperfeiçoar a equipe. Todos os treinos serão pela manhã, mas ainda não devem contar com a presença de Roger Guedes trabalhando com bola com o restante do elenco alvinegro.

Confira a programação completa divulgada pelo clube:

Domingo, 29/8Descanso

Segunda-feira, 30/8Descanso

Terça-feira, 31/8Manhã – Treino

Quarta-feira, 1/9Tarde – Treino

Quinta-feira, 2/9Tarde – Treino

Sexta-feira, 3/9Manhã – Treino

Sábado, 4/9Manhã – Treino

Domingo, 5/9Manhã – Treino

Segunda-feira, 6/9Manhã – Treino