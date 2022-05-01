Corinthians não desiste de ter Vítor Pereira no banco contra o Fortaleza

O Corinthians trabalha com a possibilidade de ter o técnico Vítor Pereira no banco de reservas na partida contra o Fortaleza, neste domingo (1º), às 16h, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. O treinador corintiano está em isolamento desde a última segunda-feira (25), quando recebeu o diagnóstico positivo para a Covid-19.> GALERIA: Veja todos os técnicos estra geiros do Timão na história> TABELA - Confira e simule os jogos do BrasileirãoPara que a volta do comandante corintiano ocorra neste fim de semana, o último teste feito por ele deverá ter resultado negativo para o novo coronavírus.

O Timão terá essa resposta horas antes da bola rolar em Itaquera. Para conseguir, além do resultado que aponte que o vírus não está mais hospedado em Vítor Pereira, será necessário que um médico do clube assine um laudo junto à Comissão Médica Especial, da CBF, e encaminhe junto com o teste negativo, a partir daí a responsabilidade de participação será de responsabilidade do profissional de medicina na equipe.

No entanto, essa situação só é possível para pessoas que não estejam com sintomas respiratórios, febre ou tomando remédio anti-térmico.

Esse processo é uma possibilidade para VP, que não vai ter cumprido os normais 10 dias de isolamento necessários quando se contrai a Covid-19.

O Corinthians comunicou que Vítor Pereira havia sido diagnosticado com o novo coronavírus na última segunda-feira (25), quando, inclusive, era programada uma entrevista coletiva com o treinador, mas que foi cancelada.

Caso Vítor não possa comandar o time corintiano contra o Fortaleza, como foi na última terça-feira (26), quando o Timão venceu o Boca Juniors por 2 a 0, pela Libertadores, o auxiliar-técnico Filipe Almeida é quem tende comandar o clube da beirada do campo, como também foi contra o Boca.