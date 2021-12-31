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Corinthians divulga protoclos para os torcedores acompanharem o clube na primeira fase da Copinha

Timão ficará alocado em São José dos Campos nos primeiros jogos. Ingressos não serão comercializados, mas esquema de vacinação será cobrado para a entrada no estádio...
LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2021 às 18:20

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 18:20

O Corinthians divulgou as orientações e protocolos para os torcedores que quiserem acompanhar os jogos do clube na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que para o Timão começa nesta terça-feira (4), às 21h45, contra o Resende, do Rio de Janeiro, no estádio Martins Periera, em São José dos Campos. O acesso aos jogos será gratuito e sem necessidade de retirada prévia de ingressos, porém a entrada será controlada pela Polícia Militar e a Federação Paulista de Futebol, que poderão interromper o ingressos caso entendam que há riscos de lotação excessiva, o que compromete a segurança do local e bom andamento do evento.
Ainda que não haja comercialização e retirada antecipada de tickets para entrar no estádio, será obrigatório a apresentação do comprovante do esquema vacinal completo (duas doses em casos de vacinação por Coronavac, Oxofrd/AstraZeneca ou Pfizer ou dose única da Jansen) ou aos que receberam apenas uma dose a apresentação do comprovante incompleto mais um teste negativo PCR (feito em até 48 horas de antecedência da partida) ou antígeno (feito em até 24 horas antes do jogo).
Enquanto estiver no interior na arena da partida será obrigatório o uso de máscaras de proteção facial durante todo o período.
Além da estreia, contra o Resende, o Timão tem mais dois jogos confirmados no estádio Martins Pereira: no dia 7 de janeiro, ás 21h45, contra o River, do Piauí, e no dia 10, às 20h, contra o anfitrião São José.
Caso se classifique como primeiro colocado do grupo 15, o Corinthians também jogará a fase seguinte, em formato mata-mata, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.
Com 10 títulos, o Timão é o maior vencedor da Copinha. A última conquista, no entanto, aconteceu há quatro anos, em 2017.
Crédito: Em2017,oTimãofoicampeãodaCopinhapelaúltimavez,contraoBatatais(Foto:RodrigoGazzanel/Ag.Corinthians

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