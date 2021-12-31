Corinthians acerta destino de peças fora dos planos; saiba contratações, saídas e sondagens do Timão para 22

De olho na temporada de 2022, o Corinthians tem nomes importantes em pauta para reforçar o elenco. O primeiro deles, foi o volante Paulinho, que estava sem clube desde que deixou o Al-Ahli, da Arábia Saudita, e foi anunciado na última Semana pelo clube. Já no campo ofensivo, o sonho é o uruguaio Edinson Cavani. Além dele, há o interesse em Diego Costa, do Atlético-MG. Para a zaga, o alvo é Kanu, do Botafogo, mas a negociação tem sido complicada.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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GALERIA> Relembre 15 momentos marcantes de Paulinho pelo Corinthians

Veja, abaixo, a movimentação do Corinthians no mercado para o ano de 2022.

CONTRATAÇÕES DO CORINTHIANS

O zagueiro Kanu, do Botafogo, interessa, apesar de ser um negócio difícil. E o uruguaio Edinson Cavani também está na mira alvinegra, e o clube segue aguardando uma resposta do centroavante. Outro que está na lista para a camisa 9 é Diego Costa, do Atlético-MG, mas Duilio Monteiro Alves deixou claro que somente entrará no negócio se o jogador estiver livre no mercado.

QUEM SAIU

O goleiro Walter e o lateral-direito Michel Macedo têm contrato com o Timão até o dia 31 de dezembro. A dupla, no entanto, não faz parte dos planos do clube e, inclusive, foi emprestada para Cuiabá e Juventude, respectivamente, na última temporada.

Caíque França, que estava no elenco, mas tem contrato até o final deste ano, já se despediu do clube e não permanece para 2022.

Matheus Jesus, que voltou de empréstimo do Náutico, foi repassado para a Ponte Preta.

O atacante Janderson, que estava emprestado ao Atlético-GO, mas pertence ao Timão, foi confirmado no Grêmio, em novo empréstimo.

Já o meia Sornoza foi liberado pelo Timão para defender o Independiente del Valle, do Equador, clube que o atleta atuou por empréstimo na última temporada. O Corinthians ficará com 50% dos direitos econômicos do atleta, em caso de uma venda futura.

O meia Richard, que era alvo do Santos, foi negociado com o Ceará. O atleta tinha vínculo com o Timão até o fim de 2022, mas foi liberado para acertar com o Vozão, em contrapartida o clube do Parque São Jorge segue com 35% dos direitos econômicos do atleta.

Os atacantes André Luis e Marquinhos, que tinham contrato com o Corinthians até o fim de 2022, foram negociados com o Cuiabá. O Timão, no entanto, segue tendo parte dos direitos econômicos dos dois atletas.

QUEM PODE SAIR

O meia Éderson, que pertence ao Corinthians, mas no último Brasileirão atuou emprestado ao Fortaleza, é alvo de outros clubes.

Outro que pode sair é Danilo Avelar, que tem negociações avançadas para ir para o Cruzeiro.

O temor agora, é pelo assédio russo a Róger Guedes, que recebeu proposta do Krasnodar, da Rússia. Além disso, João Victor estaria na mira do Benfica.

Matheus Davó e Matheus Alexandre serão emprestados para Coritiba e São Bernardo. Já Vitinho tem negociação encaminhada para jogar por empréstimo no Vasco durante a próxima temporada.

Outros que está com negociações avançadas de empréstimo é Léo Santos, para a Ponte Preta.

Mais dois jogadores que não estão nos planos tiveram seus destinos encaminhados para 2022: Marquinhos e Richard tem negócios avançados para defenderem Cuiabá e Ceará, respectivamente, na próxima temporada.

O Timão tem conversas bem avançadas com o Cuiabá para ceder o atacante André Luis por empréstimo até o fim da próxima temporada, justamente o período que o vínculo do atleta com o Timão tem validade.

TIME-BASE DE 2022

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Paulinho (Cantillo); Willian, Renato Augusto, Giuliano e Róger Guedes; Jô.

DESAFIOS PARA 2022

Em 2022, o Corinthians disputará Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América, a partir da fase de grupos. Na última temporada, o Time do Povo passou em branco, sem gritar 'É Campeão', mas com os reforços de peso que chegaram no meio da última temporada a expectativa corintiana é brigar por taça no ano que vem.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022

26/01* - Corinthians x Ferroviária - Campeonato Paulista30/01* - Santo André x Corinthians - Campeonato Paulista02/02* - Corinthians x Santos - Campeonato Paulista06/02* - Ituano x Corinthians - Campeonato Paulista09/02* - Corinthians x Mirassol - Campeonato Paulista

*a tabela desmembrada ainda não foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol