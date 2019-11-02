Coreia do Sul bate o Chile no Kleber Andrade e vai às oitavas do Mundial Sub-17

Hong Sungwook marcou o segundo gol da Coreia do Sul Crédito: Vitor Jubini

Depois de um dia de folga em terras capixabas, a Copa do Mundo Sub-17 voltou a dar o ar da graça, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Coreia do Sul e Chile se enfrentaram pela terceira rodada do Grupo C, e melhor para os coreanos que venceram os chilenos por 2 a 1. Paik e Hoon marcaram os gols da vitória, enquanto Oroz diminuiu a vantagem dos rivais.

O resultado garantiu os asiáticos nas oitavas de final da competição. Eles avançaram na segunda colocação do grupo e voltam a campo na próxima terça-feira (05), quando vão enfrentar a seleção de Angola, no estádio Olímpico, em Goiânia. Já o Chile vai ter que esperar o fim da primeira fase do Mundial para saber se consegue beliscar uma vaga na próxima fase entre os quatro melhores terceiros colocados.

O jogo

A Coreia do Sul iniciou a partida com o pé no acelerador. Antes do cronômetro marcar um minuto de jogo, os coreanos balançaram as redes. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou na entrada da área para Paik Sanghoon, que finalizou para e contou com o desvio na zaga para enganar o goleiro Fierro. Logo na sequência, os asiáticos criaram duas boas chances de ampliar o placar, mas pararam no goleiro rival.

O segundo gol coreano era questão de tempo, e logo saiu. Aos 31 minutos, Hong Sungwook aproveitou cobrança de escanteio e tocou de cabeça, a bola ainda bateu no travessão, mas quicou dentro do gol: 2 a 0 Coreia do Sul. Após sofrer o segundo gol, o Chile parece ter acordado em campo e começou a equilibrar as ações, e foi quando veio o primeiro gol dos sul-americanos. Aos 40 minutos, após jogada individual de Rojas, a bola sobra para Oroz, que driblou um defensor coreano e chutou no canto para diminuir a diferença no placar.