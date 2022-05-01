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Copa do Brasil: Flamengo busca título que falta à geração e joga para apagar imagem das últimas edições

Sob o comando de Paulo Sousa, Rubro-Negro estreia neste domingo contra o Altos, em Teresina, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 06:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2022 às 06:30
Nem com Jorge Jesus, nem com Rogério Ceni. Muito menos com Doménec Torrent ou Renato Gaúcho. No âmbito nacional, a Copa do Brasil é uma conquista que está pendente para a atual geração histórica do Flamengo. Neste domingo, sob o comando de Paulo Sousa, o Rubro-Negro iniciará a sua trajetória na edição 2022 contra o Altos-PI, às 18h. O Estádio Albertão receberá cerca de 20 mil rubro-negros, e o LANCE! transmite o duelo em Tempo Real. TABELA: Confira os confrontos e as datas da terceira fase da Copa do Brasil!Desde 2019, o Fla conquistou uma série de títulos e está consolidado como um dos times mais fortes do Brasil. Mesmo assim, nas três últimas edições da Copa do Brasil, o Rubro-Negro desapontou: caiu para o Athletico, nas quartas de 2019 e nas semifinas de 2021, e para o São Paulo nas oitavas de final de 2020.
O Flamengo não chega à decisão da Copa do Brasil desde 2017, quando foi vice para o Cruzeiro, na melhor campanha no torneio depois que triunfou pela última vez, em 2013, no tricampeonato. Os dois títulos foram em 1990 e 2006.É possível afirmar que o Flamengo tem a Copa do Brasil "atravessada na garganta", especialmente pela forma que se deram as eliminações recentes. Conquistar o mata-mata teria significado importante para a geração de Gabi, Bruno Henrique, Arrascaeta & Cia, que, já em processo de reformulação, deve se despedir de outros nomes ao fim da temporada, como Diego Alves e Diego.Títulos do Flamengo desde 2019:
3 - Cariocas (2019, 2020 e 2021)2 - Brasileiros (2019 e 2020)2 - Supercopas do Brasil (2020 e 2021)1 - Libertadores (2019)1 - Recopa Sul-Americana (2020)
Campanhas do Flamengo na Copa do Brasil desde 2019:
2021 - Eliminado na semifinal, pelo Athletico, após empate em 2 a 2, na Arena da Baixada, e derrota por 3 a 0, no Maracanã
2020 - Eliminado nas quartas de final, pelo São Paulo, após derrotas no Maracanã, por 2 a 1, e no Morumbi, por 3 a 0
2019 - Eliminado nas quartas de final, pelo Athletico, nos pênaltis após empates em 1 a 1 na Arena da Baixada e no Maracanã
Crédito: BrunoHenriqueestáàdisposiçãodePauloSousaparaojogocomoAltos-PI(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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