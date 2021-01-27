Contra o Grêmio, Robson e Gustavo Morínigo devem 'reforçar' o Coritiba

Crédito: Treinador do Coxa cumpriu o isolamento após diagnóstico de Covid-19 (Divulgação/Coritiba

O panorama relacionado ao equilíbrio entre retornos e ausências no plantel do Coritiba pensando no próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro ainda está pesando muito mais para o lado negativo da questão. Isso porque, enquanto dois nomes voltam a serem opções dentro e fora das quatro linhas, outros nove não poderão ser escalados contra o Grêmio às 16h no próximo domingo (31) no Couto Pereira.>Como o Coritiba pode escapar do rebaixamento no Brasileirão?Ainda cumprindo o período de isolamento pelo teste positivo para Covid-19, o zagueiro Sabino, o lateral-esquerdo Guilherme Biro e o meia Robinho são ausências.

Além deles, Maílton, Matheus Sales, Mattheus Oliveira e Yan Sasse estão se recuperando de contusões enquanto Rhodolfo e o argentino Cerutti passam pela chamada "fase de transição" entre o recondicionamento físico e a possibilidade de fazer trabalhos mais intensos.

Os dois nomes que pertencem a lista de "reforços" do Coxa são o técnico Gustavo Morínigo, que viu o período de isolamento se encerrar nessa quarta-feira (27), além do atacante Robson. O artilheiro da equipe na atual edição do Campeonato Brasileiro com oito gols cumpriu suspensão na última rodada quando o Alviverde empatou contra o São Paulo no Morumbi em 1 a 1.