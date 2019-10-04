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Copa ES

Contra a Tiva, Serra tenta vencer o seu primeiro clássico na Copa ES

Jogo da última rodada da primeira fase acontece no sábado, às 15h, no estádio Robertão
A Gazeta

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Publicado em 

03 out 2019 às 22:47

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 22:47

Serra Crédito: Rafael Chaves/Serra FC
A última rodada da primeira fase da Copa Espírito Santo 2019 reservou encontro dos gigantes Serra e Desportiva Ferroviária, no sábado, às 15h, no estádio Robertão. Além briga por um lugar no G-4, que garante vantagem nas quartas de final, o jogo também será uma nova oportunidade do Cobra-Coral sair vencedor de um clássico.
Nos dois disputados até o momento, Vitória-ES e Rio Branco-ES, o Serra empatou o primeiro e perdeu o segundo, respectivamente. Agora, contra a equipe Grená, o técnico Charles de Almeida espera que o time enfim possa comemorar um triunfo diante dos rivais.
"No jogo em casa, a gente tem que fazer prevalecer o nosso mando de campo. A gente sabe que os clássicos se vencem em detalhes e isso foi demonstrado pelo Rio Branco, na última rodada. A Desportiva tem muito peso na camisa e a gente sabe da dificuldade. Mas o Serra é uma equipe campeã, que vem evoluindo e com certeza o importante é a gente não perder nos detalhes. Fundamental será fazer o gol na hora certa e saber se defender".
Com 12 pontos e na sexta posição, o Serra não depende mais das suas próprias forças para ficar no G-4. O Cobra-Coral precisa vencer a Tiva e ainda torcer por tropeços de Rio Branco-ES e Pinheiros, que enfrentam Vilavelhense e Sport-ES, respectivamente.

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