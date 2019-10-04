Contra a Tiva, Serra tenta vencer o seu primeiro clássico na Copa ES

Serra Crédito: Rafael Chaves/Serra FC

A última rodada da primeira fase da Copa Espírito Santo 2019 reservou encontro dos gigantes Serra e Desportiva Ferroviária, no sábado, às 15h, no estádio Robertão. Além briga por um lugar no G-4, que garante vantagem nas quartas de final, o jogo também será uma nova oportunidade do Cobra-Coral sair vencedor de um clássico.

Nos dois disputados até o momento, Vitória-ES e Rio Branco-ES, o Serra empatou o primeiro e perdeu o segundo, respectivamente. Agora, contra a equipe Grená, o técnico Charles de Almeida espera que o time enfim possa comemorar um triunfo diante dos rivais.

"No jogo em casa, a gente tem que fazer prevalecer o nosso mando de campo. A gente sabe que os clássicos se vencem em detalhes e isso foi demonstrado pelo Rio Branco, na última rodada. A Desportiva tem muito peso na camisa e a gente sabe da dificuldade. Mas o Serra é uma equipe campeã, que vem evoluindo e com certeza o importante é a gente não perder nos detalhes. Fundamental será fazer o gol na hora certa e saber se defender".