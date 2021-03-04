Contra a Inter de Limeira, São Paulo passa ileso pela primeira vez no ano

O São Paulo quebrou uma incômoda sequência na vitória sobre a Inter de Limeira, por 4 a 0, fora de casa. Pela primeira vez no ano o Tricolor não levou gols. A última vez que isso tinha acontecido foi em 26 de dezembro de 2020, contra o Grêmio, pela Copa do Brasil.
ATUAÇÕES: Coletivo funciona na goleada do São Paulo em Limeira
Com o trabalho da nova comissão técnica, o São Paulo passou a jogar no esquema 3-5-2, utilizando três zagueiros e dando mais segurança ao goleiro Tiago Volpi. Nesse primeiro momento, Arboleda, Bruno Alves e Léo formam o trio defensivo.
Questionado sobre o assunto na entrevista coletiva, Crespo comentou sobre a adaptação da defesa e citou um possível desequilíbrio entre defesa e ataque.
- Sempre entendo que quando se tem vocação ofensiva, pode haver problemas de equilíbrio na defesa. Minha intenção é poder avançar dentro de duas semanas, vamos poder trabalhar em muitos aspectos. Fico muito feliz e isso me dá muita serenidade para o futuro também - finalizou. Agora o São Paulo volta o foco para o clássico contra o Santos, no próximo sábado, às 19h,no estádio do Morumbi, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.
JOGOS DO SÃO PAULO EM 2021Red Bull Bragantino 4 x 2 São Paulo - Brasileirão São Paulo 0 x 1 Santos - BrasileirãoAthletico-PR 1 x 1 São Paulo - BrasileirãoSão Paulo 1 x 5 Internacional - Brasileirão São Paulo 1 x 1 Coritiba - Brasileirão Atlético-GO 2 x 1 São Paulo - Brasileirão São Paulo 1 x 1 Ceará - Brasileirão Grêmio 1 x 2 São Paulo - Brasileirão São Paulo 1 x 1 Palmeiras - Brasileirão Botafogo 1 x 0 São Paulo - Brasileirão São Paulo 2 x 1 Flamengo - BrasileirãoSão Paulo 1 x 1 Botafogo-SP - PaulistãoInter de Limeira 0 x 4 São Paulo - Paulistão