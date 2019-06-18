'Continuamos vivos', diz Rafael Pernão sobre empate com o Brasiliense

O empate em 0 a 0 entre Vitória e Brasiliense, na partida de ida da segunda fase da Série D, manteve a eliminatória em aberto. Para o atacante Rafael Pernão, o resultado não é ruim, levando em consideração que é um confronto de 180 minutos.
"No contexto geral, foi um resultado bom, porque continuamos vivos na competição e temos o próximo jogo. Independente de ser dentro ou fora de casa, são mais 90 minutos e 11 contra 11."
Seguindo a mesma linha do técnico Valdir Bigode, o jogador alvianil avaliou que o principal pecado da equipe capixaba na partida foram os erros no último passe.
"Jogando em casa a gente sempre quer vencer. A nossa torcida compareceu, nos apoiou, mas infelizmente o gol não saiu. Faltou caprichar o último passe. Mas agora é trabalhar e ver o que fizemos de errado nesse jogo pra consertar", finalizou.
Série D do Campeonato Brasileiro 2019
Com o empate, não há vantagem para nenhuma das duas equipes na partida de volta. Quem vencer fica com a vaga. Em casa de um novo empate, por qualquer placar, a decisão da vaga nas oitavas de final vai para a disputa de pênaltis. O confronto da volta ocorre no próximo domingo, às 15h30, no estádio Serejão, no Distrito Federal.