'Continuamos vivos', diz Rafael Pernão sobre empate com o Brasiliense

Rafael Pernão, do Vitória, em jogo contra o Brasiliense, pela Série D Crédito: Wagner Chaló/Vitória

"No contexto geral, foi um resultado bom, porque continuamos vivos na competição e temos o próximo jogo. Independente de ser dentro ou fora de casa, são mais 90 minutos e 11 contra 11."

Seguindo a mesma linha do técnico Valdir Bigode, o jogador alvianil avaliou que o principal pecado da equipe capixaba na partida foram os erros no último passe.

"Jogando em casa a gente sempre quer vencer. A nossa torcida compareceu, nos apoiou, mas infelizmente o gol não saiu. Faltou caprichar o último passe. Mas agora é trabalhar e ver o que fizemos de errado nesse jogo pra consertar", finalizou.

A torcida ficou em festa no jogo entre Vitória e Brasiliense, no Salvados Costa Crédito: Ricardo Medeiros

Série D do Campeonato Brasileiro 2019