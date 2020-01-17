Conterrâneo de Richarlison, Álvaro vira homem-gol na Liga dos Emirados Árabes

Capixaba Álvaro é artilheiro da Liga dos Emirados Árabes sub-19 Crédito: Divulgação

Natural de Nova Venécia, terra do atacante da seleção brasileira Richarlison, o também goleador Álvaro de Oliveira vem fazendo bonito nos Emirados Árabes. Vestindo a camisa do Shabab Al Ahli, de Dubai, o garoto é o artilheiro do Campeonato Sub-19 do país do Oriente Médio.

São impressionantes 23 gols em apenas 13 jogos no certame. No duelo desta última quarta-feira, diante do Dibba Al Fujairah, foram quatro gols marcados pelo capixaba na goleada por 8 a 1.

- É um momento muito especial e tenho sido muito feliz aqui. Jogar futebol sempre foi meu sonho e começar dessa forma tem sido gratificante, porque tudo vem de muito trabalho e muito sacrifício. Ir para um país diferente, longe da família e dos amigos é muito complicado. Apesar de tudo isso, valeu a pena, porque o esforço está sendo recompensado - comentou o centroavante de apenas 18 anos de idade, via assessoria de imprensa.

A equipe do brasileiro é lidera o Campeonato Sub-19 dos Emirados Árabes, com número de pontos igual ao Al Ain. Sobre a briga pelo título e pela artilharia, o atleta do Espírito Santo espera conquistar ambos ao fim da temporada.

- Se eu continuar fazendo gols, é sinal que estou ajudando a equipe. E por isso quero conquistar esses dois objetivos. Sei que os dois são complicados e ainda estamos no meio da temporada, mas vou fazer o meu melhor para ter essa alegria dupla no fim.

Álvaro marcou 23 gols em 13 jogos Crédito: Divulgação

Álvaro chegou aos Emirados Árabes em setembro do ano passado. Antes de se transferir para o Oriente Médio, o atleta vestiu as camisas do Sampaio Correia-RJ e América-MG. Além disso, o atleta também passou pela base do Atlético de Itapemirim.

Ficha Técnica

Nome: Álvaro de Oliveira Felicíssimo

Peso: 84 kg

Altura: 1,81m

Idade: 18 anos - 27/05/2001