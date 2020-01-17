Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Conterrâneo de Richarlison, Álvaro vira homem-gol na Liga dos Emirados Árabes

Atacante nascido em Nova Venécia marcou quatro gols em vitória por 8 a 1 do Shabab Al Ahli, nesta quarta, e vive ótimo momento, sendo o artilheiro da competição

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 21:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 21:02
Capixaba Álvaro é artilheiro da Liga dos Emirados Árabes sub-19 Crédito: Divulgação
Natural de Nova Venécia, terra do atacante da seleção brasileira Richarlison, o também goleador Álvaro de Oliveira vem fazendo bonito nos Emirados Árabes. Vestindo a camisa do Shabab Al Ahli, de Dubai, o garoto é o artilheiro do Campeonato Sub-19 do país do Oriente Médio.
São impressionantes 23 gols em apenas 13 jogos no certame. No duelo desta última quarta-feira, diante do Dibba Al Fujairah, foram quatro gols marcados pelo capixaba na goleada por 8 a 1.
- É um momento muito especial e tenho sido muito feliz aqui. Jogar futebol sempre foi meu sonho e começar dessa forma tem sido gratificante, porque tudo vem de muito trabalho e muito sacrifício. Ir para um país diferente, longe da família e dos amigos é muito complicado. Apesar de tudo isso, valeu a pena, porque o esforço está sendo recompensado - comentou o centroavante de apenas 18 anos de idade, via assessoria de imprensa.
A equipe do brasileiro é lidera o Campeonato Sub-19 dos Emirados Árabes, com número de pontos igual ao Al Ain. Sobre a briga pelo título e pela artilharia, o atleta do Espírito Santo espera conquistar ambos ao fim da temporada.
- Se eu continuar fazendo gols, é sinal que estou ajudando a equipe. E por isso quero conquistar esses dois objetivos. Sei que os dois são complicados e ainda estamos no meio da temporada, mas vou fazer o meu melhor para ter essa alegria dupla no fim.
Álvaro marcou 23 gols em 13 jogos Crédito: Divulgação
Álvaro chegou aos Emirados Árabes em setembro do ano passado. Antes de se transferir para o Oriente Médio, o atleta vestiu as camisas do Sampaio Correia-RJ e América-MG. Além disso, o atleta também passou pela base do Atlético de Itapemirim.
Ficha Técnica
Nome: Álvaro de Oliveira Felicíssimo
Peso: 84 kg
Altura: 1,81m
Idade: 18 anos - 27/05/2001
Clubes anteriores: Sampaio Corrêa-RJ, Dínamo de Araxá-MG, Atlético de Itapemirim-ES e América-MG

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Vereadores de Vitória
STF proíbe eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vitória em agosto
CBN Vitória comemora 30 anos com programação especial em abril
Taxinhas foram espalhadas na via na quinta-feira (16)
Ciclistas têm pneus furados após tachinhas serem espalhadas em ciclovia de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados