Conte fala sobre futuro de Lloris após goleiro recusar proposta de renovação do Tottenham

Desde 2012 no Tottenham, o goleiro Hugo Lloris pode não ficar na equipe Londrina para a próxima temporada. Aos 35 anos, o atleta já recusou algumas propostas do clube para renovação. Técnico do time, o italiano Antonio Conte diz que torce pela permanência do francês nos Spurs.

+ Tuchel responde Lukaku e clima no Chelsea começa a ficar tenso- Hugo é jogador do Tottenham, é o nosso capitão e uma inspiração para os mais novos. Tenho a certeza que vai sentar-se novamente com os responsáveis do clube para em conjunto tentarem encontrar uma solução. Lloris adora o clube e quer ficar - comentou em coletiva de imprensa.

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Revelado pelo Nice, Lloris somou passagem pelo Lyon antes de chegar ao Tottenham, onde ainda não conquistou nenhum título oficial. Pela seleção francesa, onde soma mais de 130 partidas, conquistou a Copa do Mundo de 2018 e a Liga das Nações 2020/2021.