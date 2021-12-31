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Conte fala sobre futuro de Lloris após goleiro recusar proposta de renovação do Tottenham

Treinador afirma que conta com o arqueiro e torce pela renovação do contrato do atleta...
LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2021 às 16:35

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 16:35

Desde 2012 no Tottenham, o goleiro Hugo Lloris pode não ficar na equipe Londrina para a próxima temporada. Aos 35 anos, o atleta já recusou algumas propostas do clube para renovação. Técnico do time, o italiano Antonio Conte diz que torce pela permanência do francês nos Spurs.
+ Tuchel responde Lukaku e clima no Chelsea começa a ficar tenso- Hugo é jogador do Tottenham, é o nosso capitão e uma inspiração para os mais novos. Tenho a certeza que vai sentar-se novamente com os responsáveis do clube para em conjunto tentarem encontrar uma solução. Lloris adora o clube e quer ficar - comentou em coletiva de imprensa.
+ Barcelona vê estrela da Sérvia como alternativa a Haaland
Revelado pelo Nice, Lloris somou passagem pelo Lyon antes de chegar ao Tottenham, onde ainda não conquistou nenhum título oficial. Pela seleção francesa, onde soma mais de 130 partidas, conquistou a Copa do Mundo de 2018 e a Liga das Nações 2020/2021.
Crédito: LlorisrecusoupropostaderenovaçãodoTottenham(Foto:Reprodução/Twitter

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