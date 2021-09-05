Conmebol e CBF 'garantem' presença dos quatro argentinos no confronto com o Brasil pelas Eliminatórias

Três dos quatro jogadores que foram ameaçados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de deportação estão confirmados como titulares da Argentina no confronto com o Brasil. De acordo com o "ge.globo,", a Conmebol e dirigentes da CBF teriam entrado em contato com Governo Federal para contornar a situação. O protocolo de Covid-19 teve aval de todos os países que participam das competições da Conmebol. Mesmo com a falha no preenchimento do questionário dos atletas, que não comunicaram passagem pelo Reino Unido, o caso foi contornado. O presidente da entidade sul-americana, Alejandro Dominguez, participou das negociações para garantir o jogo.
O goleiro Emiliano Martinez, o meia Lo Celso e o zagueiro Romero são titulares da partida. O meia Emiliano Buendia não foi relacionado, mas embarcou no ônibus da delegação até a Neo Química Arena.
Os quatro jogadores argentinos vão separados da delegação diretamente para o aeroporto assim que acabar o jogo para deixarem o Brasil. O acordo da AFA com os times ingleses teria estabelecido já teriam o retorno para o Reino Unido após a segunda partida. Mesmo assim, o técnico Lionel Scaloni contava com o quarteto para a terceira partida das Eliminatórias.