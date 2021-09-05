Conmebol e CBF 'garantem' presença dos quatro argentinos no confronto com o Brasil pelas Eliminatórias

Três dos quatro jogadores que foram ameaçados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de deportação estão confirmados como titulares da Argentina no confronto com o Brasil. De acordo com o "ge.globo,", a Conmebol e dirigentes da CBF teriam entrado em contato com Governo Federal para contornar a situação. O protocolo de Covid-19 teve aval de todos os países que participam das competições da Conmebol. Mesmo com a falha no preenchimento do questionário dos atletas, que não comunicaram passagem pelo Reino Unido, o caso foi contornado. O presidente da entidade sul-americana, Alejandro Dominguez, participou das negociações para garantir o jogo.