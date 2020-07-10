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Retomada do futebol

Conmebol agenda volta da Libertadores para 15 de setembro

A competição foi paralisada pela pandemia após duas rodadas da fase de grupos. Restam, portanto, 11 datas para a conclusão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 16:42

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 16:42

Everton Ribeiro fez os dois gols da vitória sobre o Junior Barranquilla pela Libertadores
Everton Ribeiro fez os gols da vitória sobre o Junior Barranquilla pela Libertadores, ainda antes da parada Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) definiu, em reunião por videoconferência realizada nesta sexta-feira (10), a volta da Copa Libertadores em setembro. Ainda há, no entanto, uma série de obstáculos para que o plano seja concretizado.
A pandemia do novo coronavírus, que interrompeu a disputa em março, impôs restrições de movimentação de pessoas entre países. A Argentina, por exemplo, tem colocado limites duros, o que complicaria a chegada e a saída de delegações esportivas.
Ainda assim, ficou neste momento estabelecido o retorno da Libertadores no dia 15 de setembro. Pelo cronograma desenhado, a final da competição ocorreria apenas em janeiro e já não é certo que o jogo derradeiro seria no Maracanã, como estava anteriormente decidido.
A competição foi paralisada pela pandemia após duas rodadas da fase de grupos. Restam, portanto, 11 datas para a conclusão: quatro na fase de grupos, duas para as oitavas de final, duas para as quartas de final, duas para as semifinais e uma para a final.
Estão envolvidos no torneio os seguintes times brasileiros: Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, São Paulo, Grêmio, Internacional e Santos.
A reunião desta sexta estipulou também uma data para a retomada da Copa Sul-Americana, 27 de outubro. No caso dessa competição, faltam nove datas para a conclusão. O Bahia e o Vasco estão vivos na disputa.

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