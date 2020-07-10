23 de julho: data para a volta do Campeonato Gaúcho é definida

Crédito: Divulgação/FGF

Após uma reunião na última quinta-feira (9) feita entre o Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, ficou definido que o Gauchão será retomado no próximo dia 23 de julho.

A expectativa é que a tabela detalhada seja desenhada em nova reunião programada para essa sexta-feira (10) com o adendo de que, logo de cara, existe a expectativa de retomada na rodada onde os clássicos estavam programados: Grêmio x Internacional, Brasil de Pelotas x Pelotas e Caxias x Juventude.

Nesse momento, o que fica em caráter de indecisão por conta do regulamento da competição é o encerramento do estadual. Caso o Caxias fature também o segundo turno, não haverá decisão. Do contrário, existe a preocupação de "invadir" as datas já reservadas para o Campeonato Brasileiro da Série A e da Série C, programado para ser iniciado em 9 de agosto, ou da Série B, no dia 8 de agosto.

Em relação as partidas, além dos protocolos sanitários que vão priorizar o distanciamento fora das quatro linhas dos envolvidos nos confrontos, existe a expectativa da inserção de ambientação sonora além da presença virtual dos torcedores via telão.