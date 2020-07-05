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futebol

Ceará e Fortaleza trabalham em conjunto para retomar o futebol no estado

Presidentes dos clubes buscam alternativas para que o estadual seja retomado o mais breve possível...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 15:40

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 15:40

Crédito: LC Moreira/Lancepress!
A volta do futebol no Brasil é tema de debates diários na mídia. Dirigentes e jogadores admitem a preocupação com o coronavírus, mas revelam que estão com saudade de ver a bola rolar dentro das quatro linhas.

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