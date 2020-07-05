Ceará e Fortaleza trabalham em conjunto para retomar o futebol no estado

A volta do futebol no Brasil é tema de debates diários na mídia. Dirigentes e jogadores admitem a preocupação com o coronavírus, mas revelam que estão com saudade de ver a bola rolar dentro das quatro linhas.
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