Líderes do Flamengo destacam união do elenco após revés na Taça Rio

Crédito: Reprodução/Twitter

O goleiro Diego Alves e o atacante Gabriel Barbosa, dois dos líderes do elenco do Flamengo, usaram as redes sociais nesta quinta-feira e destacaram a união do grupo um dia após o revés para o Fluminense na decisão da Taça Rio, com derrota nos pênaltis. A atuação do time

- Unidos, como sempre, para vencer os próximos desafios! Domingo tem mais! Parabéns ao Fluminense - publicou Diego Alves, um dos capitães do Flamengo.

Artilheiro e ídolo da Nação, Gabigol passou em branco no Fla-Flu e nas demais partidas que disputou após a volta do futebol no Estadual. "Seguimos juntos", compartilhou o camisa 9 com uma foto da equipe no clássico no Maracanã.

O atacante Pedro, que entrou na etapa final e marcou o gol do Flamengo que levou a decisão para os pênaltis, escreveu o seguinte em seu Twitter: "Fortes em busca dos nossos objetivos", acompanhado de uma foto da comemoração.