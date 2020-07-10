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futebol

Líderes do Flamengo destacam união do elenco após revés na Taça Rio

Diego Alves e Gabriel Barbosa se manifestaram nas redes sociais após o vice da Taça Rio...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 22:35

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 22:35

Crédito: Reprodução/Twitter
O goleiro Diego Alves e o atacante Gabriel Barbosa, dois dos líderes do elenco do Flamengo, usaram as redes sociais nesta quinta-feira e destacaram a união do grupo um dia após o revés para o Fluminense na decisão da Taça Rio, com derrota nos pênaltis. A atuação do time
- Unidos, como sempre, para vencer os próximos desafios! Domingo tem mais! Parabéns ao Fluminense - publicou Diego Alves, um dos capitães do Flamengo.
Artilheiro e ídolo da Nação, Gabigol passou em branco no Fla-Flu e nas demais partidas que disputou após a volta do futebol no Estadual. "Seguimos juntos", compartilhou o camisa 9 com uma foto da equipe no clássico no Maracanã.
O atacante Pedro, que entrou na etapa final e marcou o gol do Flamengo que levou a decisão para os pênaltis, escreveu o seguinte em seu Twitter: "Fortes em busca dos nossos objetivos", acompanhado de uma foto da comemoração.
A oportunidade de deixar para trás a atuação ruim desta quarta-feira já será neste domingo, contra o mesmo Fluminense. Será o primeiro jogo da decisão do Carioca, e o elenco rubro-negro já se reapresentou e treinou nesta tarde no Ninho do Urubu. Com força máxima, o técnico Jorge Jesus deve repetir o time.

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