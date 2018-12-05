Confira o vai e vem do futebol brasileiro para 2019

FLAMENGO
Quem chega: Rodrigo Caio (Z), Alex Muralha (G), Abel Braga (T), Rodriguinho (M), Bruno Henrique (A), Dodô (L), Keno (A), Gilberto (L), Mariano (L), Marcos Rocha (L), Gerson (M), Ganso (M), Miranda (Z), Gabigol (A), Luan (A), Matias Vargas (M), Uendel (L), Dedé (Z), Arrascaeta (M).
Quem sai: Lucas Paquetá (M), Geuvânio (A), Marlos Moreno (A), Dorival Júnior (T), Romulo (V), Willian Arão (V), Diego Alves (G), Diego (M), Renê (L), Trauco (L).
FLUMINENSE
Quem chega: Fernando Diniz (T), Yoni Gonzalez (M), Mateus Gonçalves (A) e Matheus Ferraz, Bruno Silva (V), Ezequiel (L), Luis Felipe (A) e Nenê (M).
Quem sai: Richard (V), Ayrton Lucas (L) e Marcos Junior (A), Cabezas (A), Gum (Z), Sornoza (M), Júnior Dutra (A), Kayke (A), Jadson (V), Júlio César (G), De Amores (G), Daniel (M).
VASCO
Quem chega: Ribamar (A), Bruno César (M), Danilo Barcelos (L), Fellipe Bastos (V), Claudio Winck (L), Cáceres (L), Guilherme Costa (M), Yan Sasse (M), Lucas Mineiro (V), Rossi (A), Barrera (M).
Quem sai: Kelvin (A), Yago Pikachu (L), Fabrício (L), Giovanni Augusto (M), Andrés Ríos (A), Lenon (L), Martín Silva (G), Leandro Castan (Z), Desábato (V), Máxi Lopez (A), Andrey (V).
BOTAFOGO
Quem chega: Alessandro (A), Leandro Carvalho (A), Gustavo Ferrareis (M), Alan Santos (V), Diego Cavalieri (G), Gabriel (Z), Vinícius (M), Madson (L), Tréllez (A).
Quem sai: Yago (Z), João Pedro (M), Luis Ricardo (L), Brenner (A), Jefferson (G), Matheus Fernandes (V), Igor Rabello (Z), Leandrinho (M), Ezequiel (A), Moisés (L), Leo Valencia (M), Erik (A), Gatito Fernández (G), Renatinho (M).
PALMEIRAS
Quem chega: Juninho (Z), Arthur (A), Zé Rafael (M), Matheus Fernandes (V), Carlos Eduardo (A), Felipe Pires (A), Ricardo Goulart (A), Keno (A).
Quem sai: Dudu (A), Artur Victor (A), Guerra (M).
CORINTHIANS
Quem chega: Michel Macedo (L), Yago (Z), Moisés (L), Jean (V), Camacho (M), Gustagol (A), André Luís (A), Richard (V), Fábio Carille (T), Ramiro (M), Sornoza (M), Gustavo Silva (A), Thiago Neves (M), Leandro Castán (Z), Luan (M), Renato Chaves (Z), Boseli (A).
Quem sai: Jair Ventura (T), Vilson (Z), Danilo (M), Matheus Matias (A), Sheik (A), Matheus Vidotto (G), Pedrinho (A), Marquinhos Gabriel (M), Clayson (A), Yago (Z).
SÃO PAULO
Quem chega: Hernanes (V), Igor Vinícius (L), Léo (L), Pablo (A), Tiago Volpi (G), Willian Farias (V), Biro Biro (A), Marcos Caicedo (A), Jarlan Barrera (M), Ganso (M), Victor Ferraz (L).
Quem sai: Sidão (G), Auro (L), Rodrigo Caio (Z), Shaylon (M), Auro (L), Roni (A), João Paulo (A), Nenê (M), Arboleda (Z), Edimar (L), Diego Souza (A).
SANTOS
Quem chega: Rodrigão (A), Jorge Sampaoli (T), Willian Arão (V), Thiago Neves (M), Guilherme Arana (L).
Quem sai: Gabigol (A), Robson Bambu (Z), Dodô (L), Léo Citaddini (M), Renato (M), Cuca (T), Vanderlei (G), Bruno Henrique (A), Copete (A).
CRUZEIRO
Quem chega:Fabrício (L), Fabrício Bruno (Z), Jadson (V), Renato Kayzer (M), Orejuela (L), Jadson (V), Bruno Henrique (A), Gabigol (A), Luan (M).
Quem sai: Rafael Sobis (A), Mayke (L), Thiago Neves (M), Arrascaeta (M), Bruno Silva, , Manoel (Z), Bruno Silva (V), Ezequiel (L), Digão (Z), Dedé (Z).
ATLÉTICO-MG
Quem chega: Réver (Z), Igor Rabello (Z), Guga (L), Jair (V), Marcos Rocha (L), Gustavo Scarpa (M), Guerra (M), Maicon (Z), Guerra (M), Clayson (A), Papagaio (A), Clayson (A).
Quem sai: Juninho (Z), Tomás Andrade (M), Denílson (A), Iago Maidana (Z), Edinho, Matheus Galdezani (M), Juninho (Z), Gabriel (Z), Victor (G), Elias.
* Legenda: (G) goleiro, (Z) zagueiro, (L) lateral, (V) volante, (M) meia, (A) atacante e (T) técnico. Em negrito as negociações já concretizadas.