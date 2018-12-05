Mercado da Bola

Confira o vai e vem do futebol brasileiro para 2019

Principais clubes brasileiros se movimentam em busca de reforços para a próxima temporada

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 20:07

Redação de A Gazeta

FLAMENGO
Quem chega: Rodrigo Caio (Z), Alex Muralha (G), Abel Braga (T), Rodriguinho (M), Bruno Henrique (A), Dodô (L), Keno (A), Gilberto (L), Mariano (L), Marcos Rocha (L), Gerson (M), Ganso (M), Miranda (Z), Gabigol (A), Luan (A), Matias Vargas (M), Uendel (L), Dedé (Z), Arrascaeta (M).
O meia Arrascaeta, do Cruzeiro, pode ir para o Flamengo Crédito: Jales Valquer/Agência Estado
Quem sai: Lucas Paquetá (M), Geuvânio (A), Marlos Moreno (A), Dorival Júnior (T), Romulo (V), Willian Arão (V), Diego Alves (G), Diego (M), Renê (L), Trauco (L). 
FLUMINENSE
Quem chega: Fernando Diniz (T), Yoni Gonzalez (M), Mateus Gonçalves (A) e Matheus Ferraz, Bruno Silva (V), Ezequiel (L), Luis Felipe (A) e Nenê (M).
Bruno Silva, volante que fechou com o Fluminense Crédito: Cruzeiro/Divulgação
Quem sai: Richard (V), Ayrton Lucas (L) e Marcos Junior (A)Cabezas (A), Gum (Z), Sornoza (M), Júnior Dutra (A), Kayke (A), Jadson (V)Júlio César (G),   De Amores (G), Daniel (M).
VASCO
Quem chega: Ribamar (A), Bruno César (M), Danilo Barcelos (L), Fellipe Bastos (V), Claudio Winck (L), Cáceres (L), Guilherme Costa (M), Yan Sasse (M), Lucas Mineiro (V), Rossi (A), Barrera (M).
O volante Fellipe Bastos, muito criticado pela torcida, foi apresentado ao lado de Yan Sasse Crédito: Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br
Quem sai: Kelvin (A), Yago Pikachu (L), Fabrício (L), Giovanni Augusto (M), Andrés Ríos (A), Lenon (L), Martín Silva (G), Leandro Castan (Z), Desábato (V), Máxi Lopez (A), Andrey (V).
BOTAFOGO
Quem chega: Alessandro (A), Leandro Carvalho (A), Gustavo Ferrareis (M), Alan Santos (V), Diego Cavalieri (G), Gabriel (Z), Vinícius (M), Madson (L), Tréllez (A).
O goleiro Diego Cavalieri com a camisa do Botafogo Crédito: Erbs Jr/Agência Estado
Quem sai: Yago (Z)João Pedro (M), Luis Ricardo (L), Brenner (A), Jefferson (G), Matheus Fernandes (V), Igor Rabello (Z)Leandrinho (M), Ezequiel (A), Moisés (L), Leo Valencia (M),  Erik (A), Gatito Fernández (G), Renatinho (M). 
PALMEIRAS
Quem chega: Juninho (Z), Arthur (A), Zé Rafael (M), Matheus Fernandes (V),  Carlos Eduardo (A), Felipe Pires (A), Ricardo Goulart (A), Keno (A).
Quem sai: Dudu (A), Artur Victor (A), Guerra (M).
CORINTHIANS
Quem chega: Michel Macedo (L), Yago (Z), Moisés (L), Jean (V), Camacho (M), Gustagol (A), André Luís (A), Richard (V), Fábio Carille (T), Ramiro (M), Sornoza (M), Gustavo Silva (A), Thiago Neves (M), Leandro Castán (Z), Luan (M), Renato Chaves (Z), Boseli (A).
Quem sai: Jair Ventura (T), Vilson (Z), Danilo (M), Matheus Matias (A), Sheik (A), Matheus Vidotto (G), Pedrinho (A), Marquinhos Gabriel (M), Clayson (A), Yago (Z).
SÃO PAULO
Quem chega: Hernanes (V), Igor Vinícius (L), Léo (L), Pablo (A), Tiago Volpi (G), Willian Farias (V), Biro Biro (A), Marcos Caicedo (A), Jarlan Barrera (M), Ganso (M), Victor Ferraz (L). 
Hernanes está de volta ao Tricolor Crédito: Divulgação/São Paulo
Quem sai: Sidão (G), Auro (L), Rodrigo Caio (Z), Shaylon (M), Auro (L), Roni (A), João Paulo (A), Nenê (M), Arboleda (Z), Edimar (L), Diego Souza (A). 
SANTOS
Quem chega: Rodrigão (A), Jorge Sampaoli (T), Willian Arão (V), Thiago Neves (M), Guilherme Arana (L).
Jorge Sampaoli, que comandou a Argentina na Copa do Mundo, assume o Santos em 2019 Crédito: Lars Baron/FIFA
Quem sai: Gabigol (A)Robson Bambu (Z), Dodô (L), Léo Citaddini (M), Renato (M), Cuca (T), Vanderlei (G), Bruno Henrique (A), Copete (A). 
CRUZEIRO
Quem chega:Fabrício (L), Fabrício Bruno (Z), Jadson (V), Renato Kayzer (M), Orejuela (L), Jadson (V), Bruno Henrique (A), Gabigol (A), Luan (M).
Quem sai: Rafael Sobis (A), Mayke (L), Thiago Neves (M), Arrascaeta (M), Bruno Silva, , Manoel (Z), Bruno Silva (V), Ezequiel (L), Digão (Z), Dedé (Z).
ATLÉTICO-MG
Quem chega: Réver (Z)Igor Rabello (Z), Guga (L), Jair (V), Marcos Rocha (L), Gustavo Scarpa (M), Guerra (M), Maicon (Z), Guerra (M), Clayson (A), Papagaio (A), Clayson (A).
Quem sai: Juninho (Z), Tomás Andrade (M), Denílson (A), Iago Maidana (Z), Edinho, Matheus Galdezani (M), Juninho (Z), Gabriel (Z), Victor (G), Elias.
* Legenda: (G) goleiro, (Z) zagueiro, (L) lateral, (V) volante, (M) meia, (A) atacante e (T) técnico. Em negrito as negociações já concretizadas.

