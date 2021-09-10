Confira as programações de Everton Ribeiro, Gabigol, Isla e Arrascaeta no retorno ao Flamengo

Com a confirmação de desfalques para o jogo contra o Palmeiras nos últimos dias, o Flamengo conta com os reforços de Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol para o confronto de domingo, pelo Brasileirão, mesmo que de última hora. Após defenderem suas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas na rodada desta quinta, o quarteto se junta ao elenco rubro-negro neste sábado.O meia Everton Ribeiro e o atacante Gabigol, que foram titulares na vitória do Brasil sobre o Peru por 2 a 0, em Recife, se apresentam no Ninho do Urubu no sábado, onde o grupo faz a última atividade antes de embarcar para São Paulo.Na capital paulista, Isla e Arrascaeta se juntam ao elenco. O lateral chileno, que atuou em Barranquilla na derrota por 3 a 1 para a Colômbia, chega na noite de sexta e irá aguardar a delegação na cidade. O voo de Arrascaeta, que atuou em Montevidéu, na vitória do Uruguai por 1 a 0 sobre o Equador, chega no sábado.A expectativa inicial no Flamengo era de contar com a reapresentação dos atletas convocados já ao longo desta sexta, mas a logística não foi possível.