Confiante em adiamento do jogo, VP do Flamengo esclarece os motivos do pedido: 'É para a garantia de todos'

Internamente, o Flamengo está confiante no adiamento da partida contra o Palmeiras, agendada para este domingo, no Allianz Parque e pelo Campeonato Brasileiro. E Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, frisou o posicionamento do clube, que já formalizou o pedido junto à CBF.

Em esclarecimentos publicados pela "FlaTV", Dunshee citou que os atletas que testaram negativo, por exemplo, podem estar com o vírus ainda não detectado no corpo.

- Não é apenas uma questão esportiva. O Flamengo tem dois laudos médicos, dizendo que, neste momento, os atletas e membros da comissão técnica que testaram negativo representam um risco muito grande a pessoas que estarão trabalhando no jogo... Não só aos atletas do Palmeiras, mas a arbitragem, roupeiros, massagistas. O Flamengo ficou em uma convivência muito intensa durante oito dias em uma viagem internacional.