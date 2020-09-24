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Confiante em adiamento do jogo, VP do Flamengo esclarece os motivos do pedido: 'É para a garantia de todos'

Rodrigo Dunshee, VP geral e jurídico do Fla, frisou o posicionamento do clube, que já formalizou o pedido de adiamento da partida contra o Palmeiras. Veja na íntegra...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 16:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 16:15
Internamente, o Flamengo está confiante no adiamento da partida contra o Palmeiras, agendada para este domingo, no Allianz Parque e pelo Campeonato Brasileiro. E Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, frisou o posicionamento do clube, que já formalizou o pedido junto à CBF.
Em esclarecimentos publicados pela "FlaTV", Dunshee citou que os atletas que testaram negativo, por exemplo, podem estar com o vírus ainda não detectado no corpo.
- Não é apenas uma questão esportiva. O Flamengo tem dois laudos médicos, dizendo que, neste momento, os atletas e membros da comissão técnica que testaram negativo representam um risco muito grande a pessoas que estarão trabalhando no jogo... Não só aos atletas do Palmeiras, mas a arbitragem, roupeiros, massagistas. O Flamengo ficou em uma convivência muito intensa durante oito dias em uma viagem internacional.
- É para a garantia de todos - emendou.

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