Com vitória sobre Delfín, Palmeiras quebra tabu de 25 anos no Equador

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras venceu, na última quarta-feira (25), o Delfín por 3 a 1 na primeira partida das oitavas de final da Libertadores e essa vitória marcou o fim de mais um tabu na competição continental, dado que o Verdão não vencia no Equador há 25 anos.

A última partida vencida pelo Palmeiras em solo equatoriano foi contra o Emelec, em 1995, pela fase de grupos da competição continental. Os gols da equipe, que era treinada por Valdir Espinosa, foram marcados por Roberto Carlos, que anotou dois tentos, e Rivaldo.

Na atual edição da principal competição do continente Sul-Americano, o Verdão encerrou este tabu, vencendo o Delfín, em Manta, com gols de Gabriel Menino, Rony e Zé Rafael. Além disso, a equipe bateu também o Bolívar em La Paz, sendo o primeiro time brasileiro a conseguir este feito em 37 anos.

No retrospecto geral, o Alviverde leva vantagem no Equador. Em 11 confrontos no país, a equipe brasileira saiu vitoriosa cinco vezes e contabilizou, no total, 51% de aproveitamento. Além disso, o time paulista marcou 22 gols e sofreu 14.