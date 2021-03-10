Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com titulares contra a Ponte em campo, Corinthians faz treino leve

Time se prepara para encarar o São Caetano, neste domingo (14), ainda repleto de problemas...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 17:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 17:24
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Folga na segunda-feira (8), reapresentação com regenerativo na terça (9) e volta a vida normal na quarta (10). Esse foi o início de semana do Corinthians, após a primeira vitória na temporada, no último domingo (7), por 2 a 1 contra a Ponte Preta, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosAinda vivendo uma ausência grande de atletas, principalmente por um surto de Covid-19 que atingiu o clube na última semana e acometeu 14 jogadores, além de dirigentes, funcionários e membros da comissão técnica, pela doença, as atividades comandadas pelo técnico Vagner Mancini ainda são leves, por conta do elenco reduzido. O treinador corintiano, por sinal, tem acumulado funções dentro do seu núcleo e auxiliando os desfalques da diretoria em alguns pontos, assim como o preparador físico Flávio de Oliveira.
Nesta quarta-feira (10), o elenco disponível foi dividido em dois e realizaram um trabalho de enfrentamento.
O treino teve a novidade do zagueiro Léo Santos, recuperado de uma lesão no adutor, e o meia Vitinho, que encerrou o seu período de isolamento após contaminação por Covid-19. O atacante Gustavo Mosquito foi a campo, mas não treinou com bola, se restringindo a correr em volta do gramado. O jogador está trata um trauma no joelho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados