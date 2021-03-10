Com titulares contra a Ponte em campo, Corinthians faz treino leve

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Folga na segunda-feira (8), reapresentação com regenerativo na terça (9) e volta a vida normal na quarta (10). Esse foi o início de semana do Corinthians, após a primeira vitória na temporada, no último domingo (7), por 2 a 1 contra a Ponte Preta, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosAinda vivendo uma ausência grande de atletas, principalmente por um surto de Covid-19 que atingiu o clube na última semana e acometeu 14 jogadores, além de dirigentes, funcionários e membros da comissão técnica, pela doença, as atividades comandadas pelo técnico Vagner Mancini ainda são leves, por conta do elenco reduzido. O treinador corintiano, por sinal, tem acumulado funções dentro do seu núcleo e auxiliando os desfalques da diretoria em alguns pontos, assim como o preparador físico Flávio de Oliveira.

Nesta quarta-feira (10), o elenco disponível foi dividido em dois e realizaram um trabalho de enfrentamento.