Com titulares contra a Ponte em campo, Corinthians faz treino leve

Folga na segunda-feira (8), reapresentação com regenerativo na terça (9) e volta a vida normal na quarta (10). Esse foi o início de semana do Corinthians, após a primeira vitória na temporada, no último domingo (7), por 2 a 1 contra a Ponte Preta, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosAinda vivendo uma ausência grande de atletas, principalmente por um surto de Covid-19 que atingiu o clube na última semana e acometeu 14 jogadores, além de dirigentes, funcionários e membros da comissão técnica, pela doença, as atividades comandadas pelo técnico Vagner Mancini ainda são leves, por conta do elenco reduzido. O treinador corintiano, por sinal, tem acumulado funções dentro do seu núcleo e auxiliando os desfalques da diretoria em alguns pontos, assim como o preparador físico Flávio de Oliveira.
Nesta quarta-feira (10), o elenco disponível foi dividido em dois e realizaram um trabalho de enfrentamento.
O treino teve a novidade do zagueiro Léo Santos, recuperado de uma lesão no adutor, e o meia Vitinho, que encerrou o seu período de isolamento após contaminação por Covid-19. O atacante Gustavo Mosquito foi a campo, mas não treinou com bola, se restringindo a correr em volta do gramado. O jogador está trata um trauma no joelho.