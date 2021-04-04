Comemoração de gol no Capixabão 2021 só na memória do torcedor por enquanto. A competição foi paralisada após a 3ª rodada devido à quarentena no ES Crédito: Marcela Delatorre

Your browser does not support the audio element. Com prorrogação de medidas restritivas, Capixabão segue sem data para voltar

Capixabão fica impedido de voltar a ser realizado pelo menos até o próximo dia 18, quando expira a classificação atual contida no Mapa de Risco do Governo estadual. Com praticamente todo o Estado classificado em risco alto e extremo , exceto as cidades de Conceição da Barra e Ibitirama, o, quando expira a classificação atual contida no Mapa de Risco do Governo estadual.

Então, a própria Federação, no dia 25 de março, ampliou a suspensão e definiu a data de 10 de abril para retorno, o que não ocorrerá mais. Apesar do fim da quarentena, o novo mapa de risco ainda mantém o Espírito Santo em um quadro crítico na pandemia e medidas restritivas foram prorrogadas para alguns segmentos e atividades.

A paralisação do torneio ocorreu dias antes da realização da quarta rodada do Estadual. Pelo cronograma da Federação, os atletas dos 10 clubes participantes passarão por uma nova rodada de testagem para os dias 6 (terça) e 7 (quarta) próximos, mas diante do cenário de indefinição para a competição, os testes podem ser remarcados.

"SALA DE SITUAÇÃO"

Sem um prazo definido para a volta do Capixabão, a Federação espera discutir o tema com o governo ao longo desta semana. Por meio da assessoria de imprensa, a Federação disse estar "aguardando resposta ao questionamento enviado pela FES para o Comitê de Gerenciamento de Crise". Os questionamentos citados na nota fazem parte dos ofícios encaminhados pela própria Federação para tentar encontrar uma situação segura para a retomada do Estadual.

Na última sexta (2), o governador Renato Casagrande anunciou a manutenção das regras que restringem a prática de atividades coletivas nas cidades em risco alto ou extremo do ES Crédito: Secom/ES

Demanda pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde , confirmou em nota prorrogação da suspensão, mas reiterou que a situação pode vir a ser debatida nos próximos dias.