Com prorrogação de medidas restritivas, Capixabão segue sem data para voltar
Não vai ser no próximo dia 10 de abril (sábado) que a bola voltará a rolar pelo Campeonato Capixaba. Esta era a expectativa da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) para que o Estadual retornasse, porém, com a prorrogação das medidas restritivas em todo o Espírito Santo, incluindo atividades coletivas com ou sem a presença de público, o Capixabão segue longe dos gramados.
Com praticamente todo o Estado classificado em risco alto e extremo, exceto as cidades de Conceição da Barra e Ibitirama, o Capixabão fica impedido de voltar a ser realizado pelo menos até o próximo dia 18, quando expira a classificação atual contida no Mapa de Risco do Governo estadual.
O Estadual foi paralisado no dia 18 de março, dois dias após o governador Renato Casagrande anunciar a quarentena de 14 dias. Inicialmente, a FES esperava que pudesse retornar com a competição no último dia 1ºde abril, mas condicionado a uma melhora no cenário da pandemia no Estado, o que não ocorreu, a ponto de o governo estender a quarentena até este domingo (4).
Então, a própria Federação, no dia 25 de março, ampliou a suspensão e definiu a data de 10 de abril para retorno, o que não ocorrerá mais. Apesar do fim da quarentena, o novo mapa de risco ainda mantém o Espírito Santo em um quadro crítico na pandemia e medidas restritivas foram prorrogadas para alguns segmentos e atividades.
A paralisação do torneio ocorreu dias antes da realização da quarta rodada do Estadual. Pelo cronograma da Federação, os atletas dos 10 clubes participantes passarão por uma nova rodada de testagem para os dias 6 (terça) e 7 (quarta) próximos, mas diante do cenário de indefinição para a competição, os testes podem ser remarcados.
"SALA DE SITUAÇÃO"
Sem um prazo definido para a volta do Capixabão, a Federação espera discutir o tema com o governo ao longo desta semana. Por meio da assessoria de imprensa, a Federação disse estar "aguardando resposta ao questionamento enviado pela FES para o Comitê de Gerenciamento de Crise". Os questionamentos citados na nota fazem parte dos ofícios encaminhados pela própria Federação para tentar encontrar uma situação segura para a retomada do Estadual.
Demanda pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde, confirmou em nota prorrogação da suspensão, mas reiterou que a situação pode vir a ser debatida nos próximos dias.
"Conforme Decreto Nº 4859-R, de 03 de abril de 2021, está suspensa a realização de atividades esportivas de caráter coletivo com ou sem a presença de público. Destaca, ainda, que o tema poderá ser discutido na Sala de Situação desta semana", diz a nota da Sesa.