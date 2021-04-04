ES registra 33 mortes e 767 novos casos de Covid em 24h

A cidade de Vila Velha lidera também a estatística de casos confirmados. De acordo com a Sesa, são 48.616 testes positivos para a Covid-19, 424 a mais que Serra, que totaliza 48.192 casos. A capital capixaba vem logo atrás com 42.111 pessoas que já pegaram o novo coronavírus. O somatório de testes realizados em todo o Estado chegou a 1.147.114.