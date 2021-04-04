ES registra 33 mortes e 767 novos casos de Covid em 24h
O Espírito Santo registrou 33 mortes causadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com a atualização do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) que monitora a situação da pandemia. Com isso, o Espírito Santo chegou a um total de 7.672 óbitos neste domingo (04). Os dados ainda apontam mais 767 pessoas infectadas pela doença, totalizando 388.600 casos confirmados.
Vila Velha segue na dianteira das 78 cidades capixabas em mortes pela doença. O município canela-verde aparece com 973 óbitos, com uma taxa de letalidade de 2%. Em seguida aparecem Serra, com 901, e Vitória, com 825 óbitos desde que a pandemia chegou ao Estado, em março de 2020. A taxa de letalidade do Estado está em 2%.
A cidade de Vila Velha lidera também a estatística de casos confirmados. De acordo com a Sesa, são 48.616 testes positivos para a Covid-19, 424 a mais que Serra, que totaliza 48.192 casos. A capital capixaba vem logo atrás com 42.111 pessoas que já pegaram o novo coronavírus. O somatório de testes realizados em todo o Estado chegou a 1.147.114.
BAIRROS
Em relação aos bairros, Jardim Camburi, em Vitória, se mantém com o maior número de casos, com 9.961 confirmações. Na sequência está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 5.203 casos, e Jardim da Penha, novamente na capital com 3.726 casos positivos. O número de pessoas curadas também aumentou no Estado, que agora chega a 356.296. No dia anterior, eram 355.742 pessoas no Espírito Santo que superaram a Covid-19.
VACINAÇÃO
O Espírito Santo recebeu um total de 784.570 doses até o momento, e já distribuiu 728.319 delas aos municípios. Destas, em 375.413 mil pessoas foi aplicada a primeira dose e, em 94.062, a segunda.