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Pandemia

ES registra 33 mortes e 767 novos casos de Covid em 24h

Com a atualização dos dados neste domingo (04), o Estado alcançou a marca de 7.672 óbitos provocados pela doença e 388.600 casos confirmados

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 18:06

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

04 abr 2021 às 18:06
coronavírus
Mais 33 pessoas morreram em decorrência a Covid-19 nas últimas 24h em todo o Estado Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik
ES registra 33 mortes e 767 novos casos de Covid em 24h
O Espírito Santo registrou 33 mortes causadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com a atualização do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) que monitora a situação da pandemia. Com isso, o Espírito Santo chegou a um total de 7.672 óbitos neste domingo (04). Os dados ainda apontam mais 767 pessoas  infectadas pela doença, totalizando 388.600 casos confirmados.

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Vila Velha segue na dianteira das 78 cidades capixabas em mortes pela doença. O município canela-verde aparece com 973 óbitos, com uma taxa de letalidade de 2%. Em seguida aparecem Serra, com 901, e Vitória, com 825 óbitos desde que a pandemia chegou ao Estado, em março de 2020. A taxa de letalidade do Estado está em 2%.
A cidade de Vila Velha lidera também a estatística de casos confirmados. De acordo com a Sesa, são 48.616 testes positivos para a Covid-19, 424 a mais que Serra, que totaliza 48.192 casos. A capital capixaba vem logo atrás com 42.111 pessoas que já pegaram o novo coronavírus. O somatório de testes realizados em todo o Estado chegou a 1.147.114.

BAIRROS

Em relação aos bairros, Jardim Camburi, em Vitória, se mantém com o maior número de casos, com 9.961 confirmações. Na sequência está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 5.203 casos, e Jardim da Penha, novamente na capital com 3.726 casos positivos. O número de pessoas curadas também aumentou no Estado, que agora chega a 356.296. No dia anterior, eram 355.742 pessoas no Espírito Santo que superaram a Covid-19.

VACINAÇÃO

O Espírito Santo recebeu um total de 784.570 doses até o momento, e  já distribuiu 728.319 delas aos municípios. Destas, em 375.413 mil pessoas foi aplicada a primeira dose e, em 94.062, a segunda. 
GERAL - BRASILIA, COVID-19, VACINAÇÃO DRIVE-THRU CORONAVAC -Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. 18/03/2021
O Espírito Santo recebeu até o momento 784.570 doses de vacinas contra a Covid-19 Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

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