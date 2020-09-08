Com o retorno do Turco, Marcão busca ano vitorioso no Galatasaray

O Campeonato Turco retorna neste final de semana. No sábado (12), o Galatasaray enfrenta o Gaziantep, às 14h (horário de Brasília). O zagueiro Marcão falou sobre a volta da competição.
- Uma nova temporada vai começar e teremos muitos desafios pela frente. Precisamos manter a confiança no trabalho para aprimorarmos o que temos de melhor. Estamos preparados e faremos de tudo pra construirmos juntos um ano vitorioso para o Galatasaray.
Desde 2019 no clube turco, Marcão atuou em 60 partidas, não marcou gol e nem deu assistência.