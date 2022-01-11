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futebol

Com Nikão, São Paulo encerra primeiro dia da pré-temporada

Oficializado como novo reforço tricolor, meia-atacante esteve presente no treinamento com bola...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 18:36

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 18:36

O São Paulo teve um primeiro dia de pré-temporada agitado. Na parte da manhã, o elenco foi dividido em dois grupos. Um grupo de jogadores realizou exames clínicos, enquanto outros atletas fizeram exercícios físicos e avaliações no CT da Barra Funda. Além disso, eles também foram a campo para uma atividade com bola. Na parte da tarde, outro treino com bola, desta vez com a presença de Nikão, anunciado como novo reforço do São Paulo para a temporada. Vale ressaltar que 11 atletas não estiveram presentes no CT da Barra Funda, todos com Covid-19: Pablo, Tiago Volpi, Gabriel, Miranda, Thiago Couto, Reinaldo, Rodrigo Nestor, Rafael Silva, Patrick, Danilo Gomes e Calleri.
O elenco do São Paulo volta aos trabalhos nesta quarta-feira, onde também serão realizados treinamentos em dois períodos. Vale destacar que o São Paulo teve convites para torneios, mas preferiu ficar no CT da Barra Funda, onde terá cerca de 20 dias de atividades até a partida contra o Guarani, dia 27 de janeiro, no Brinco de Ouro da Princesa, às 21h30.
Crédito: NikãomarcoupresençanotreinodoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc

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