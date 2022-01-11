Com Nikão, São Paulo encerra primeiro dia da pré-temporada

O São Paulo teve um primeiro dia de pré-temporada agitado. Na parte da manhã, o elenco foi dividido em dois grupos. Um grupo de jogadores realizou exames clínicos, enquanto outros atletas fizeram exercícios físicos e avaliações no CT da Barra Funda. Além disso, eles também foram a campo para uma atividade com bola. Na parte da tarde, outro treino com bola, desta vez com a presença de Nikão, anunciado como novo reforço do São Paulo para a temporada. Vale ressaltar que 11 atletas não estiveram presentes no CT da Barra Funda, todos com Covid-19: Pablo, Tiago Volpi, Gabriel, Miranda, Thiago Couto, Reinaldo, Rodrigo Nestor, Rafael Silva, Patrick, Danilo Gomes e Calleri.