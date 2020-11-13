AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Com Nenê de volta, Fluminense embarca para enfrentar o Palmeiras

Meia deverá ser titular no Allianz Parque; Odair ainda não terá Yago Felipe, em isolamento após testar positivo para Covid-19...

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 15:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 nov 2020 às 15:31
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense terá um importante reforço para o confronto com o Palmeiras, neste sábado, no Allianz Parque. Trata-se do meia Nenê, de volta após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda. Quem deve continuar fora é o atacante Fernando Pacheco, ainda em recondicionamento físico pois ficou muitas partidas sem atuar.
O peruano se junta a Yago Felipe, ainda fora por Covid-19. O meio-campista deverá retornar na quarta-feira aos treinamentos, já que está assintomático e cumprirá 10 dias de isolamento.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
O Flu viajou para São Paulo no início da tarde, após a atividade no CT Carlos Castilho. A única mudança do time que perdeu por 1 a 0 para o Grêmio, no Maracanã, deve ser a entrada de Nenê. Luiz Henrique também pode ganhar uma oportunidade, mas é mais provável que Wellington Silva continue na equipe. Portanto, a escalação deve ter: Muriel, Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Dodi, Hudson e Nenê; Michel Araújo, Wellington Silva (Luiz Henrique) e Fred.
O confronto entre Fluminense e Palmeiras é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 deste sábado, no Allianz Parque. O Tricolor é o 5º colocado na tabela, com 32 pontos, enquanto o time paulista está em sexto, com um ponto a menos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O jovem Roselino Avelino Vieira, de 26 anos, desapareceu em Jerônimo Monteiro
Jovem desaparece em Jerônimo Monteiro e família pede ajuda
Ricardo, Pazolini e Hartung se alternam na liderança em cenários de 2º turno para o governo do ES,
Ricardo, Pazolini e Hartung se alternam na liderança em cenários de 2º turno para o governo do ES, mostra Quaest
Imagem de destaque
Para que serve o chá de hibisco? 3 receitas e os seus benefícios para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados