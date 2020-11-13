Com Nenê de volta, Fluminense embarca para enfrentar o Palmeiras

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense terá um importante reforço para o confronto com o Palmeiras, neste sábado, no Allianz Parque. Trata-se do meia Nenê, de volta após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda. Quem deve continuar fora é o atacante Fernando Pacheco, ainda em recondicionamento físico pois ficou muitas partidas sem atuar.

O peruano se junta a Yago Felipe, ainda fora por Covid-19. O meio-campista deverá retornar na quarta-feira aos treinamentos, já que está assintomático e cumprirá 10 dias de isolamento.

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O Flu viajou para São Paulo no início da tarde, após a atividade no CT Carlos Castilho. A única mudança do time que perdeu por 1 a 0 para o Grêmio, no Maracanã, deve ser a entrada de Nenê. Luiz Henrique também pode ganhar uma oportunidade, mas é mais provável que Wellington Silva continue na equipe. Portanto, a escalação deve ter: Muriel, Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Dodi, Hudson e Nenê; Michel Araújo, Wellington Silva (Luiz Henrique) e Fred.